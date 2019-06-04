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РИА Новости

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Вчера, 06:16
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КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Ранее сообщалось, что в результате поисков 24 и 25 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района сотрудники МЧС обнаружили тела двух пропавших туристов. По данным судебно-медицинской экспертизы, установить причину смерти мужчин не представилось возможным из-за разложения, но вместе с тем, есть признаки, что смерть наступила от воздействия низких температур. Телесных повреждений криминального характера не обнаружено.
"Третьего июня 2019 года в результате продолжающихся поисковых мероприятий в том же районе местности обнаружены тела женщины и мужчины из числа пропавших туристов", - говорится в сообщении.
В ближайшее время будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тел.
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Четверо туристов на снегоходах пропали осенью 2018 года в поселке Приисковый, трое из них - жители Красноярского края, еще одна женщина - из Саяногорска (Хакасия). Утром 24 ноября они выехали на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала Орджоникидзевского района и так и не вернулись.
Через несколько дней спасатели нашли три снегохода и убежище, в котором укрывались туристы. Самих людей там не было. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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