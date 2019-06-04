Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T06:09Z
https://ria.ru/20190604/1555233214.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса

Вчера, 06:06
619
ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Крупное ДТП с участием школьного автобуса произошло в Японии, по различным данным, от 10 до 17 человек госпитализированы.
Как передает телеканал NHK, инцидент произошел около 8.00 по местному времени (02.00 мск) в японской префектуре Тотиги, когда 33 ученика младшей школы Цукинокидзава и трое преподавателей направлялись на экскурсию.
Точные обстоятельства ДТП пока не известны. Отмечается, что в школьный автобус сзади врезался грузовик. По данным агентства Киодо, в ДТП участвовали как минимум пять автомобилей, включая грузовик и школьный автобус.
Также разнятся данные по пострадавшим. Телеканал NHK сообщает о 10 госпитализированных, а агентство Киодо утверждает, что, в больницы были отправлены не менее 15 детей и двух взрослых.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000221
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
РИА
Новости
В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП, пишут СМИ
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
Напавший на мужчину с топором сахалинец пытался уплыть в Японию
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
Лента
новостей
У японского острова Торисима произошло землетрясение магнитудой 6,1
Под Белгородом легковой автомобиль попал под пассажирский поезд
Ливанские военные. Архивное фото
Нападения на военных и полицию в Ливане организовал один террорист
В ДРК двенадцать человек погибли в результате нападения боевиков
Стрельба в школе в американском штате Флорида. 14 февраля 2018
В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов
Экс-генпрокурора Киргизии задержали по делу об освобождении "авторитета"
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до десяти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния