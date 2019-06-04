В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса

ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Крупное ДТП с участием школьного автобуса произошло в Японии, по различным данным, от 10 до 17 человек госпитализированы.
Как передает телеканал NHK, инцидент произошел около 8.00 по местному времени (02.00 мск) в японской префектуре Тотиги, когда 33 ученика младшей школы Цукинокидзава и трое преподавателей направлялись на экскурсию.
Точные обстоятельства ДТП пока не известны. Отмечается, что в школьный автобус сзади врезался грузовик. По данным агентства Киодо, в ДТП участвовали как минимум пять автомобилей, включая грузовик и школьный автобус.
Также разнятся данные по пострадавшим. Телеканал NHK сообщает о 10 госпитализированных, а агентство Киодо утверждает, что, в больницы были отправлены не менее 15 детей и двух взрослых.