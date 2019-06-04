Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 1945 случаях.
"Ситуация на понедельник, 3 июня 2019 года: всего 2008 случаев (заражения - ред.) - 1914 подтверждённых и 94 возможных, 1346 скончавшихся и 539 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.