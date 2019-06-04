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РИА Новости

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

05:36
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© РИА Новости / Виктор ЗванцевБар, в котором предположительно начался конфликт
Бар, в котором предположительно начался конфликт
© РИА Новости / Виктор Званцев
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина под Красногорском. Об этом АГН "Москва" сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.
По его словам, о задержании одного из участников драки его проинформировал сотрудник Следственного комитета. С задержанным проводятся следственные действия.
Никита Белянкин
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"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
"Сколько человек разыскивается по делу, мне неизвестно. Главный подозреваемый, возможно, скрылся из страны", — сказал Белянкин.
Официальной информации о задержании подозреваемого по делу пока нет.
По словам отца убитого, вечером более 300 человек пришли на место преступления, чтобы почтить память сына. Все прошло без происшествий.
Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что следователи установили личности участников массовой драки. По месту жительства подозреваемых провели обыски. Сотрудники СК изъяли необходимые для расследования вещи и предметы.
Никита Белянкин
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Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался

Убийство в Путилково

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском возле кафе. 24-летний бывший спецназовец ГРУ погиб в результате удара ножом в сердце. В этот момент он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматическое оружие, произвел предупредительный выстрел в воздух, потом стрелял по ногам, однако бывшего спецназовца повалили между машинами и начали избивать. Он поднялся и оказывал сопротивление, и в этот момент один из участников драки ударил ножом. По данным судмедэкспертизы, бывший спецназовец умер практически сразу.
Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
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Отец погибшего в драке бывшего спецназовца уверен, что убийцы будут найденыВ ГСУ СК по Московской области сообщили, что участники массовой драки в Подмосковье, в которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин, установлены. В интервью радио Sputnik отец 24-летнего ветерана боевых действий прокомментировал поиски убийц его сына.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинКрасногорский районПроисшествия
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