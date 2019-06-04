Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина под Красногорском. Об этом Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина под Красногорском. Об этом АГН "Москва" сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.

По его словам, о задержании одного из участников драки его проинформировал сотрудник Следственного комитета. С задержанным проводятся следственные действия.

"Сколько человек разыскивается по делу, мне неизвестно. Главный подозреваемый, возможно, скрылся из страны", — сказал Белянкин.

Официальной информации о задержании подозреваемого по делу пока нет.

По словам отца убитого, вечером более 300 человек пришли на место преступления, чтобы почтить память сына. Все прошло без происшествий.

Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что следователи установили личности участников массовой драки. По месту жительства подозреваемых провели обыски. Сотрудники СК изъяли необходимые для расследования вещи и предметы.

Убийство в Путилково

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском возле кафе. 24-летний бывший спецназовец ГРУ погиб в результате удара ножом в сердце. В этот момент он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.

По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматическое оружие, произвел предупредительный выстрел в воздух, потом стрелял по ногам, однако бывшего спецназовца повалили между машинами и начали избивать. Он поднялся и оказывал сопротивление, и в этот момент один из участников драки ударил ножом. По данным судмедэкспертизы, бывший спецназовец умер практически сразу.