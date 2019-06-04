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РИА Новости

Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов

05:08
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© AFP 2019 / Guillermo AriasМигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
© AFP 2019 / Guillermo Arias
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Власти Мексики предупреждают США о возможном росте числа мигрантов в эту страну в случае применения новых американских пошлин, говорится в совместном заявлении МИД, министерства экономики и министерства сельского хозяйства этой страны.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой.
"Без важных мексиканских усилий в части миграции США получили бы на 250 тысяч мигрантов больше только в 2019 году. Если прискорбное введение тарифных ставок было бы применено, миграционные потоки стали бы еще более многочисленными, а обе экономики – менее конкурентоспособными на внешних рынках и менее процветающими – на внутренних", - говорится в коммюнике.
В связи с этим Мексика снова предлагает США работать над решением совместных вызовов.
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