В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решение по дизайну электронных паспортов должно быть принято летом, иначе встанет вся инфраструктура, сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью газете " Решение по дизайну электронных паспортов должно быть принято летом, иначе встанет вся инфраструктура, сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью газете " Ведомости ".

Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.), портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта. Максим Акимов Заместитель председателя правительства РФ Заместитель председателя правительства РФ

Акимов рассказал, что сейчас есть два варианта дизайна: пластик с чипом и пластик без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.

"Цель – выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное – от полиса медстрахования до водительских прав – уже есть в облаке", - сказал он.

Вице-премьер также рассказал, что поддерживает введение электронных виз, так как это положительно скажется на туристическом потоке. Акимов заявил, что "мы должны охотиться за туристом, который сам свободно ездит по миру", приведя в пример опыт с Fan ID.