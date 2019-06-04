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РИА Новости

В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов

05:00
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ. Архивное фото
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решение по дизайну электронных паспортов должно быть принято летом, иначе встанет вся инфраструктура, сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью газете "Ведомости".

Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.), портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ
Акимов рассказал, что сейчас есть два варианта дизайна: пластик с чипом и пластик без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.
"Цель – выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное – от полиса медстрахования до водительских прав – уже есть в облаке", - сказал он.
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Вице-премьер также рассказал, что поддерживает введение электронных виз, так как это положительно скажется на туристическом потоке. Акимов заявил, что "мы должны охотиться за туристом, который сам свободно ездит по миру", приведя в пример опыт с Fan ID.
В прошлом году газета "Ведомости" сообщила, что вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономразвития разработать законопроект о замене бумажных паспортов на электронные к концу 2018 года. Согласно информации издания, исполнители национальной программы "Цифровая экономика" до конца 2018 года должны были написать законопроект об идентификации граждан и передать его рабочей группе при автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), тогда же должны были обсудить и внедрение электронного паспорта. Переход на электронные паспорта предполагается начать с 2021 года.
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