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РИА Новости

Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

04:53
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© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США. Архивное фото
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
© AP Photo / Guillermo Arias
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета.
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Своим иском конгрессмены рассчитывали заблокировать использование выделенных ранее на другие статьи расходов средств в этих целях. По их словам, такое решение противоречит конституции. Однако, по мнению судьи, конституция страны не дает оснований для обращения в суд в подобной ситуации.
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Дональд ТрампМексикаДемократическая партия СШАСШАВ мире
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