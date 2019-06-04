Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета.

Своим иском конгрессмены рассчитывали заблокировать использование выделенных ранее на другие статьи расходов средств в этих целях. По их словам, такое решение противоречит конституции. Однако, по мнению судьи, конституция страны не дает оснований для обращения в суд в подобной ситуации.