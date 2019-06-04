Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета.
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Своим иском конгрессмены рассчитывали заблокировать использование выделенных ранее на другие статьи расходов средств в этих целях. По их словам, такое решение противоречит конституции. Однако, по мнению судьи, конституция страны не дает оснований для обращения в суд в подобной ситуации.