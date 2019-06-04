В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сенат США в понедельник единогласно одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы, сообщает газета Сенат США в понедельник единогласно одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы, сообщает газета Hill

Законопроект был представлен в апреле 2018 года сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным. Его инициатива, получившая название "Закон сдерживания" (DETER Act - Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act" , "Защита выборов от троллей вражеских режимов") предлагает "сделать невъездными (в США) иностранных лиц, которые ненадлежащим образом вмешиваются в выборы США".

"Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которыми дорожат все американцы. Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, этот закон посылает сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - заявил сенатор Линдси Грэм в заявлении после голосования.

Законопроект также должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту и тогда примет законную силу.

Американские спецслужбы обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством.