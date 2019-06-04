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РИА Новости

В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы

04:49
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сенат США в понедельник единогласно одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы, сообщает газета Hill.
Законопроект был представлен в апреле 2018 года сенатором-демократом от штата Иллинойс Диком Дурбиным. Его инициатива, получившая название "Закон сдерживания" (DETER Act - Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act" , "Защита выборов от троллей вражеских режимов") предлагает "сделать невъездными (в США) иностранных лиц, которые ненадлежащим образом вмешиваются в выборы США".
"Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которыми дорожат все американцы. Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, этот закон посылает сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - заявил сенатор Линдси Грэм в заявлении после голосования.
Законопроект также должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту и тогда примет законную силу.
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Американские спецслужбы обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб президента Дональда Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством.
Спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы. Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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