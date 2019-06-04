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РИА Новости
Ситуация в Судане

Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы

04:23
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© AP PhotoСуданские военные в Хартуме. Архивное фото
Суданские военные в Хартуме. Архивное фото
© AP Photo
Суданские военные в Хартуме. Архивное фото
КАИР, 4 июн — РИА Новости. Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан после разгона лагеря с протестующими в Хартуме призвал провести в стране всеобщие выборы в течение 9 месяцев, а также объявил о прекращении переговоров с оппозицией.
Об этом временный глава Судана заявил в своем телеобращении к суданской нации.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
По словам Аль-Бурхана, “единственным способом обретения власти в Судане являются избирательные урны”. Он также возложил ответственность на оппозицию в попытке отстранить от участия в будущем руководстве страны “другие политические и военные силы”.
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“Объявляю о прекращении переговоров с “Силами за свободу и справедливость", а также о проведении всеобщих выборов в период, не превышающий девять месяцев с сегодняшнего момента”, - сказал аль-Бурхан, выступление которого транслировало суданское государственное телевидение.
По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения.
Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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