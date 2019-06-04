Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы

КАИР, 4 июн — РИА Новости. Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан после разгона лагеря с протестующими в Хартуме призвал провести в стране всеобщие выборы в течение 9 месяцев, а также объявил о прекращении переговоров с оппозицией.

Об этом временный глава Судана заявил в своем телеобращении к суданской нации.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

По словам Аль-Бурхана, “единственным способом обретения власти в Судане являются избирательные урны”. Он также возложил ответственность на оппозицию в попытке отстранить от участия в будущем руководстве страны “другие политические и военные силы”.

“Объявляю о прекращении переговоров с “Силами за свободу и справедливость", а также о проведении всеобщих выборов в период, не превышающий девять месяцев с сегодняшнего момента”, - сказал аль-Бурхан, выступление которого транслировало суданское государственное телевидение.

По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.