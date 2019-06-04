В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Ордер на предварительное заключение для сбежавшего из страны члена Верховного суда выдан в Перу, сообщает перуанская прокуратура.

Речь идет о Сесаре Иностросе. Он был снят с должности в начале октября 2018 года парламентом Перу по подозрению в организации преступного коррупционного сообщества внутри высшей судебной инстанции. После этого он сбежал из страны и был задержан в Испании в том же октябре.

"Специальная прокуратура по коррупционным преступлениям среди чиновников города Тумбес определила 12 месяцев предварительного заключения и ордер на задержание против экс-судьи Сесара Иностросы, в отношении которого ведется расследование в связи с предполагаемым подкупом, за его побег в Испанию", - говорится в сообщении прокуратуры страны.

В середине мая национальный суд Испании принял решение экстрадировать в Перу Иностросу, но пока он не выдан. Решение было принято на основании предъявленных Иностросе в Перу обвинений в незаконном спонсорстве, торговле влиянием, переговорах, несовместимых с перуанским Уголовным кодексом. Однако суд отказал в выдаче на основании обвинения в членстве в преступном сообществе, поскольку посчитал, что нет доказательств существования преступной группировки.

Суд также отклонил ходатайство Иностросы против экстрадиции.