В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Ордер на предварительное заключение для сбежавшего из страны члена Верховного суда выдан в Перу, сообщает перуанская прокуратура.
Речь идет о Сесаре Иностросе. Он был снят с должности в начале октября 2018 года парламентом Перу по подозрению в организации преступного коррупционного сообщества внутри высшей судебной инстанции. После этого он сбежал из страны и был задержан в Испании в том же октябре.
"Специальная прокуратура по коррупционным преступлениям среди чиновников города Тумбес определила 12 месяцев предварительного заключения и ордер на задержание против экс-судьи Сесара Иностросы, в отношении которого ведется расследование в связи с предполагаемым подкупом, за его побег в Испанию", - говорится в сообщении прокуратуры страны.
В середине мая национальный суд Испании принял решение экстрадировать в Перу Иностросу, но пока он не выдан. Решение было принято на основании предъявленных Иностросе в Перу обвинений в незаконном спонсорстве, торговле влиянием, переговорах, несовместимых с перуанским Уголовным кодексом. Однако суд отказал в выдаче на основании обвинения в членстве в преступном сообществе, поскольку посчитал, что нет доказательств существования преступной группировки.
Суд также отклонил ходатайство Иностросы против экстрадиции.
Бывший судья считает, что подвергается политическому преследованию. Он также указывал на плохое состояние перуанских тюрем и невозможность гарантировать его безопасность во время отбывания наказания.