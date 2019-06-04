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РИА Новости

В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами

04:19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Девушки, женщины и мужчины собрались, в частности, в центре Буэнос-Айреса, неся с собой транспаранты с надписями "Ни одной меньше" (Ni una menos) – это лозунг крупного движения в Аргентине, которое выступает в защиту женщин. Подобные масштабные мероприятия оно организует уже пятый год подряд.
На участниках митинга были различные детали одежды зеленого и фиолетового цветов. Первый символизирует несогласие с запретом на аборты, который существует в стране, второй означает борьбу с насилием и является цветом движения.
Согласно данным Управления по делам женщин при Верховном суде Аргентины, в 2018 году 278 женщин были убиты на гендерной почве. В 56% случаев они погибли от руки нынешнего или бывшего партнера, мужа, жениха, 15% были убиты родственниками. Большинство преступлений (66%) были совершены дома. 25% жертв были в возрасте от 25 до 34 лет.
Согласно данным Национального института статистики Аргентины, за последние пять лет в стране были зарегистрированы 576 тысяч случаев жестокости в отношении женщин в возрасте от 14 лет. Большинство случаев агрессии было совершено в отношении женщин в возрасте от 18 до 39 лет (66,6%). При этом в 82,1% случаев агрессором выступал муж, жених, бывший муж или бывший молодой человек. Женщины старше 50 лет в 48,2% случаев заявляли о жестокости со стороны детей.
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