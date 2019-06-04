В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN

Девушки, женщины и мужчины собрались, в частности, в центре Буэнос-Айреса, неся с собой транспаранты с надписями "Ни одной меньше" (Ni una menos) – это лозунг крупного движения в Аргентине, которое выступает в защиту женщин. Подобные масштабные мероприятия оно организует уже пятый год подряд.

На участниках митинга были различные детали одежды зеленого и фиолетового цветов. Первый символизирует несогласие с запретом на аборты, который существует в стране, второй означает борьбу с насилием и является цветом движения.

Согласно данным Управления по делам женщин при Верховном суде Аргентины, в 2018 году 278 женщин были убиты на гендерной почве. В 56% случаев они погибли от руки нынешнего или бывшего партнера, мужа, жениха, 15% были убиты родственниками. Большинство преступлений (66%) были совершены дома. 25% жертв были в возрасте от 25 до 34 лет.