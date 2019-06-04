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РИА Новости

Исследование выявило рост потребительского кредитования в России

04:03
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоОформление кредитов. Архивное фото
Оформление кредитов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Оформление кредитов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские банки в первом квартале текущего года выдали гражданам потребкредитов на 680 миллиардов рублей, что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным компании, за первый квартал банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 миллиарда рублей против 517,6 миллиарда рублей годом ранее. Выросло и количество выданных таких кредитов, но меньшими темпами: за январь-март россияне взяли их 3,8 миллиона, что на 5,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Соответственно, значительный прирост показал средний размер потребительского кредита: он вырос практически на четверть - до 177,2 тысячи рублей с 143,8 тысячи.
При этом результаты первого квартала в сегменте потребительского кредитования демонстрируют ожидаемый сезонный спад по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Так, объем выдачи в квартальном выражении сократился на 19,3%, а количество выданных потребкредитов - на 16,9%. Немного уменьшился и средний размер потребкредита - на 5,2 тысячи рублей, или на 2,8%.
"Согласно нашему прогнозу, итоги текущего года установят очередной рекорд, однако динамика не будет столь впечатляющей, как в предыдущие периоды. Основным драйвером роста потребительского кредитования, вероятнее всего, будет увеличение средней суммы потребительского кредита", - прокомментировал ситуацию гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
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По данным ЦБ, рост кредитования физлиц в первом квартале текущего года ускорился и его объем увеличился на 4,3% по сравнению с 3,3% в первом квартале 2018 года. В результате, на 1 апреля портфель кредитов населению составил 15,5 триллиона рублей. При этом чуть меньше половины от портфеля розничных кредитов составляют необеспеченные потребительские ссуды: они за три месяца 2019 года приросли на 4,3% и на 1 апреля их портфель составил 7,7 триллиона рублей.
Банк России не раз заявлял о том, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребкредитов. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. По ее словам, основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят именно необеспеченные потребкредиты.
Президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков
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