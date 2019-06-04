На Сахалине рассказали о состоянии пострадавшего от нападения с топором

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Здоровью мужчины, пострадавшего от нападения жителя Холмска с топором в мэрии Южно-Сахалинска, ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Мужчина, пострадавший от нападения жителя Холмска в мэрии Южно-Сахалинска, в настоящее время находится в областной клинической больнице. Состояние его врачи смогли стабилизировать, и его здоровью ничего не угрожает", - пояснил собеседник агентства.
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник был госпитализирован, а мэрия продолжает работать в штатном режиме.
Во вторник следственный отдел по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска. Ему инкриминируют покушение на убийство.
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