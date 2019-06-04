Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T03:58Z
https://ria.ru/20190604/1555232634.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Сахалине рассказали о состоянии пострадавшего от нападения с топором

03:58
396
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Здоровью мужчины, пострадавшего от нападения жителя Холмска с топором в мэрии Южно-Сахалинска, ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Мужчина, пострадавший от нападения жителя Холмска в мэрии Южно-Сахалинска, в настоящее время находится в областной клинической больнице. Состояние его врачи смогли стабилизировать, и его здоровью ничего не угрожает", - пояснил собеседник агентства.
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник был госпитализирован, а мэрия продолжает работать в штатном режиме.
Во вторник следственный отдел по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска. Ему инкриминируют покушение на убийство.
Автомобиль полиции. Архивное фото
26 октября 2018, 17:10
Житель Калининграда напал с топором на музыкантов из-за громкой музыки
300000
Обсудить 0
СахалинПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
На Сахалине возбудили дело после нападения с топором на сотрудника мэрии
РИА
Новости
Ветеринарный осмотр леопарда, пострадавшего в схватке с собратом в Приморье
Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
Флаги России и Китая. Архивное фото
Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию, заявил эксперт
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Лента
новостей
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Новый отечественный цифровой фотоаппарат Зенит-М. Архивное фото
В России стартуют продажи фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении
Ксения Собчак
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
В МВД уточнили количество попавших в массовое ДТП в Москве автомобилей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса, сообщают СМИ
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния