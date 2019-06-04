Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T03:49Z
https://ria.ru/20190604/1555232593.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155267/44/1552674438_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_86be021acb21d80a89a0f05cc61d080a.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов

03:49
240
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.
Ранее сообщалось о более 30 погибших.
"Число людей, убитых военным советом перед военной штаб-квартирой, возросло до 35 человек. Сотни людей получили ранения и тяжелые травмы, многие из них по-прежнему находятся в операционных помещениях и отделениях интенсивной помощи", - говорится в заявлении в Facebook.
Согласно комитету, точное число погибших не может быть установлено в связи с тем, что "вооруженные ополченцы и службы правопорядка окружают больницы и нападают/задерживают врачей". Кроме того, по словам протестующих и докторов, тела многих погибших были выброшены в реку Нил, отмечается в заявлении.
Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
11 апреля, 11:39
Запад специально доводил Судан до кризиса
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Суданские военные в Хартуме
25 апреля, 15:04
Политик назвал события в Судане и Алжире второй волной "арабской весны"
201100
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
РИА
Новости
Ливанские военные. Архивное фото
Нападения на военных и полицию в Ливане организовал один террорист
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
США обвинили Китай в искажении хода торговых переговоров
Лента
новостей
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
На Сахалине рассказали о состоянии пострадавшего от нападения с топором
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Суданские военные в Хартуме. Архивное фото
Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Ксения Собчак
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
Флаги России и Китая. Архивное фото
Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию, заявил эксперт
В Судане профсоюзы летчиков и преподавателей объявили забастовку
Оформление кредитов. Архивное фото
Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния