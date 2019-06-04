Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.

На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8. Комплексы РЭБ "Витебск" стали поступать в части в Крыму в 2016-2017 годах.

"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Это превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины ", - отметил собеседник агентства.

По его словам, станции электронного подавления типа "Витебск" хорошо зарекомендовали себя в Сирии при защите от ПЗРК различного производства.