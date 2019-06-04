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РИА Новости

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

03:43
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8. Комплексы РЭБ "Витебск" стали поступать в части в Крыму в 2016-2017 годах.
"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Это превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины ", - отметил собеседник агентства.
По его словам, станции электронного подавления типа "Витебск" хорошо зарекомендовали себя в Сирии при защите от ПЗРК различного производства.
Кроме того, военный источник сообщил, что с украинской стороны всегда отслеживают полеты российской авиации. "Нам их намерения неизвестны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка - необходимость", - подчеркнул источник.
Поселок Коктебель в Крыму
3 мая, 09:59
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ВКС РФКрымРоссияУкраинаБезопасностьВ мире
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