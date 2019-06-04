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РИА Новости

Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию, заявил эксперт

03:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая. Архивное фото
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китайские малые и средние предприятия под давлением торговой войны с США рассматривают возможность перемещения производства в Россию, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что торговля между Китаем и США главным образом опирается на малые и средние предприятия, в том время как двусторонний товарооборот России и Китая приходится главным образом на крупные госпредприятия.
"Но сейчас многие экспортные малые и средние предприятия столкнулись с трудностями. США уже подняли пошлины с 10% до 25%, что равносильно створкам ворот. Если только американские потребители согласятся из своих кошельков больше платить, эти компании смогут повысить цены на продукцию на 25%, что маловероятно", - сказал он.
По его словам, в таких условиях компании должны поддерживать свое существование.
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Они должны задуматься над тем, как пойти в Россию. Мы можем переместить производство в Россию, оттуда товар можно также продавать и в США, и даже в Европу.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй у радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 13 сентября 2018
Хэ Чжэньвэй
Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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