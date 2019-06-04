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РИА Новости
Новое оружие России

Источник рассказал, когда завершатся испытания комплекса ПВО "Панцирь-СМ"

03:23
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© Фото : Минобороны РФЗРПК "Панцирь-СМ". Архивное фото
ЗРПК Панцирь-СМ. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
ЗРПК "Панцирь-СМ". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Госиспытания ЗРПК "Панцирь-СМ" планируется завершить через два года", - сказал он.
По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1").
Собеседник агентства отметил, что все "Панцири-СМ" будут строиться "с нуля", поскольку стоящие сегодня на вооружении "Панцири-С1" невозможно будет модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе также могут быть значительно улучшены.
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Отличительной особенностью "Панцирь-СМ" является новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому РЛС видит цели на дальности до 75 километров. Таким образом, прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 километров – вдвое больше по сравнению с существующим "Панцирь-С1".
В 2017 году занимавший тогда должность замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ" с ракетой увеличенной дальности будет создан в 2018 году.
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1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие России"Панцирь-С"РоссияБезопасность
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