Источник рассказал, когда завершатся испытания комплекса ПВО "Панцирь-СМ"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Госиспытания ЗРПК "Панцирь-СМ" планируется завершить через два года", - сказал он.

По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1").

Собеседник агентства отметил, что все "Панцири-СМ" будут строиться "с нуля", поскольку стоящие сегодня на вооружении "Панцири-С1" невозможно будет модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе также могут быть значительно улучшены.

Отличительной особенностью "Панцирь-СМ" является новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому РЛС видит цели на дальности до 75 километров. Таким образом, прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 километров – вдвое больше по сравнению с существующим "Панцирь-С1".