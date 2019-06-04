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РИА Новости

В ЦПК рассказали о планах помочь Индии в подготовке отряда космонавтов

03:17
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
"Планируется, что наши специалисты окажут им помощь в отборе кандидатов в национальный отряд космонавтов. Основные этапы обучения отряда также планируется проводить в нашем центре", - сказал Власов.
Прошедшие курс тренировок в России космонавты будут помогать своим конструкторам "формировать инженерное видение и давать эргономические оценки при разработке индийского космического корабля", рассказал Власов.
Он уточнил, что заключительный этап подготовки перед полетом индийские космонавты пройдут в своей стране.
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В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости. В конце декабря индийский кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян", на сумму 100 миллиардов рупий (около 1,43 миллиарда долларов). Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в полет отправятся три человека – двое мужчин и женщина.
Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.
Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т 11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма (Rakesh Sharma).
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Центр подготовки космонавтовРоссияИндияРИА Наука
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