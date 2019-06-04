В ЦПК рассказали о планах помочь Индии в подготовке отряда космонавтов

Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото

Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

"Планируется, что наши специалисты окажут им помощь в отборе кандидатов в национальный отряд космонавтов. Основные этапы обучения отряда также планируется проводить в нашем центре", - сказал Власов.

Прошедшие курс тренировок в России космонавты будут помогать своим конструкторам "формировать инженерное видение и давать эргономические оценки при разработке индийского космического корабля", рассказал Власов.

Он уточнил, что заключительный этап подготовки перед полетом индийские космонавты пройдут в своей стране.

В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости. В конце декабря индийский кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян", на сумму 100 миллиардов рупий (около 1,43 миллиарда долларов). Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в полет отправятся три человека – двое мужчин и женщина.

Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.