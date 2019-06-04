Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут " Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут " Известия ".

Так, наибольшими темпами в России растут доходы граждан, работающих в областях здравоохранения и социальных услуг.

По данным Росстата, почасовая оплата в здравоохранении выросла на 23 процента до 260 рублей в час или до 43 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на 18 процентов выросли доходы работников в сферах рыболовства и рыбоводства (до 627 рублей в час или 103 тысяч рублей в месяц).

Тем не менее, самыми высокооплачиваемыми остаются специалисты в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях. Их час работы стоит 793 рубля, а при пересчете на месяц их зарплата составляет около 130 тысяч рублей.

На втором месте идет сфера производства табачных изделий, где час работы стоит 739 рублей, или около 121 тысячи рублей в месяц. На третьем месте расположились работники сфер производства кокса и нефтепродуктов с почасовой оплатой в размере 735 рублей, или также 121 тысячи рублей в месяц.

При этом рост зарплат в этих трех сферах не превысил 8 процентов за год. В среднем по стране рост стоимости труда вырос на 11 процентов и достиг 332 рублей в час.

Однако издание отмечает, что представленные Росстатом данные касаются именно сфер деятельности, а не конкретных профессий граждан, приводя в пример тот факт, что зарплаты бухгалтера в нефтедобывающей компании и в больнице будут сильно отличаться.