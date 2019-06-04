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РИА Новости

В России стартуют продажи фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении

03:13
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНовый отечественный цифровой фотоаппарат "Зенит-М". Архивное фото
Новый отечественный цифровой фотоаппарат Зенит-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Новый отечественный цифровой фотоаппарат "Зенит-М". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
"Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному – возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников "Зенита" и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры – принципиально новый виток в истории всего бренда", – сказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе") Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба холдинга.
В свою очередь исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко уверен, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом.
"Это стало понятно еще до начала этапа серийных поставок. Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта Ростеха и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда", - сказал Евтушенко.
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Разработчик российского бренда "Зенит" КМЗ в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе - российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Презентация продукта прошла в конце сентября в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне. Как заявляет производитель, цена будет "совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте" – "Зенит" будет находиться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро.
"Зенит" - разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Разработан на базе дальномерного фотоаппарата "Зоркий", выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов "Зенит".
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