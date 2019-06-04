"Роскосмос" назвал время пуска "Союза" со спутником "Метеор" с Восточного

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома Восточный запланирован на 08.41 5 июля, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

В 2019 году Россия осуществила семь космических пусков: четыре - с Байконура, два - с Куру (Французская Гвиана) и один - с Плесецка. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту России о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет.

"Пуск намечается 5 июля в 08.41 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее в компании "Главкосмос пусковые услуги" сообщили агентству, что совместно с "Метеором-М" на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам "Главкосмоса" и "Главкосмос пусковые услуги". Среди них будут несколько малых научных космических аппаратов, созданных НИИ ядерной физики МГУ совместно с европейскими странами, рассказал РИА Новости директор института Михаил Панасюк.