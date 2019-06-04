Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T03:07Z
https://ria.ru/20190604/1555232308.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153102/45/1531024503_0:0:2874:1617_1036x0_80_0_0_187daddaef878cc063365acb99764465.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" назвал время пуска "Союза" со спутником "Метеор" с Восточного

03:07
201
© РИА Новости / Марина Лысцева ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Восточный". Архивное фото
Старт ракеты-носителя Союз с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома Восточный запланирован на 08.41 5 июля, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
В 2019 году Россия осуществила семь космических пусков: четыре - с Байконура, два - с Куру (Французская Гвиана) и один - с Плесецка. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту России о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
24 марта, 09:38
Орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в штатном составе
"Пуск намечается 5 июля в 08.41 мск", - сказал собеседник агентства.
Ранее в компании "Главкосмос пусковые услуги" сообщили агентству, что совместно с "Метеором-М" на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам "Главкосмоса" и "Главкосмос пусковые услуги". Среди них будут несколько малых научных космических аппаратов, созданных НИИ ядерной физики МГУ совместно с европейскими странами, рассказал РИА Новости директор института Михаил Панасюк.
Всего с апреля 2016 года с Восточного выполнено четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
300000
Обсудить 0
Восточный (космодром)СоюзРоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
В ЦПК рассказали о планах помочь Индии в подготовке отряда космонавтов
РИА
Новости
В МВД уточнили количество попавших в массовое ДТП в Москве автомобилей
ЗРПК Панцирь-СМ. Архивное фото
Источник рассказал, когда завершатся испытания комплекса ПВО "Панцирь-СМ"
Оформление кредитов. Архивное фото
Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента
новостей
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Флаги России и Китая. Архивное фото
Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию, заявил эксперт
Заготовка кедровых орехов на Алтае. Архивное фото
Ученые рассказали о пользе скорлупы кедрового ореха
Ветеринарный осмотр леопарда, пострадавшего в схватке с собратом в Приморье
Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
Новый отечественный цифровой фотоаппарат Зенит-М. Архивное фото
В России стартуют продажи фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния