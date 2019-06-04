Ученые рассказали о пользе скорлупы кедрового ореха

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, что скорлупа кедрового ореха способствует повышению физической выносливости организма, сообщила РИА Новости директор Института живых систем Ольга Бабич.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre.

"Значение данного исследования, подтвердившего полезные свойства и высокий потенциал продукта переработки скорлупы кедрового ореха в качестве функционального пищевого ингредиента, для развития науки о питании трудно переоценить. Кроме того, увеличение эффективности комплексной переработки кедрового ореха позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду за счет утилизации отходов переработки кедрового ореха (скорлупы)", - рассказала Бабич.

Помимо нее, исследование проводили ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Светлана Носкова и Станислав Сухих совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета.

Практическая значимость исследования заключается в применении углеводно-минерального комплекса, полученного из скорлупы кедрового ореха, в качестве компонента функциональных продуктов питания, в частности спортивного питания (кисломолочные продукты, каши, сухие завтраки и так далее).