В МВД уточнили количество попавших в массовое ДТП в Москве автомобилей

"Водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции KIA, следовавшим с включенными спецсигналами. После ДТП автомобиль ВАЗ-2115 совершил столкновение еще с тремя транспортными средствами, двигавшимся в сторону центра Москвы", - говорится в сообщении.