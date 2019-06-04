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РИА Новости

В МВД уточнили количество попавших в массовое ДТП в Москве автомобилей

02:43
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столкновение автомобиля ВАЗ-2115 с полицейской машиной на Кутузовском проспекте Москвы привело к массовому ДТП, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД России.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции KIA, следовавшим с включенными спецсигналами. После ДТП автомобиль ВАЗ-2115 совершил столкновение еще с тремя транспортными средствами, двигавшимся в сторону центра Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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