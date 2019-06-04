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РИА Новости

США обвинили Китай в искажении хода торговых переговоров

02:39
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Китай искажает историю торговых переговоров с США в опубликованной 2 июня "Белой книге", говорится в распространенном во вторник совместном заявлении торгового представителя и минфина США.
В частности, там говорилось, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что это именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей.
"Соединенные Штаты сожалеют, что китайцы в опубликованной вчера "Белой книге" и последних публичных заявлениях пошли по пути перекладывания вины, искажая природу и историю торговых переговоров между двумя странами", - сказано в документе.
В "Белой книге" говорится, что США спровоцировали торговые трения, и Китаю ничего не оставалось, как принять ответные меры.
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В этой связи американская сторона излагает свое видение развития вопроса, напоминая, что президент США Дональд Трамп предпринимает действия в связи с "нечестными действиями Китая в торговле, которые тот совершал в течение десятилетий", что приводило к торговому дисбалансу в пользу КНР. Только в 2018 году этот перекос составил 420 миллиардов долларов.
"Важно отметить, что толчком для переговоров послужила долгая история нечестных действий Китая в торговле. Наши переговорные позиции были неизменны в течение этого переговорного процесса, а Китай шел на попятную по важным составляющим того, о чем стороны договорились", - сказано в заявлении торгпреда и минфина США,
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В частности, таким пунктом там названо требование американской стороны предоставления правовых гарантий выполнения договоренностей. Это требование, отмечается в документе, "не представляет никакой угрозы китайскому суверенитету".
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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