В США проведут антимонопольное расследование на цифровых рынках

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Судебный комитет Палаты представителей начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках, говорится в пресс-релизе комитета. Ряд американских СМИ сообщает, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

"Небольшое количество доминирующих, нерегулируемых платформ обладает исключительной властью над торговлей, коммуникацией и информацией в интернете. В связи с материалами расследований и надзорной деятельностью международных регуляторов и правоохранительных органов появляются опасения, что эти платформы имеют мотивы и возможность нанести ущерб конкуренции", - говорится в релизе комитета.

Согласно заявлению, в рамках расследования подкомитет по антимонопольному, торговому и административному праву проведет ряд слушаний, по вопросу о росте влияния на цифровые рынки, а также запросит необходимые документы, имеющие отношение к расследованию.

"Учитывая растущую волну концентрации и консолидации в нашей экономике, очень важно, чтобы мы исследовали текущее состояние конкуренции на цифровых рынках и состояние антимонопольного законодательства", - заявил председатель комитета Джеррольд Надлер.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США готовится начать антимонопольное расследование в отношении компании Google, в частности для изучения методов роботы, связанных с поисковой системой и другими видами деятельности.