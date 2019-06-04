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РИА Новости

В США проведут антимонопольное расследование на цифровых рынках

02:24
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Судебный комитет Палаты представителей начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках, говорится в пресс-релизе комитета. Ряд американских СМИ сообщает, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.
"Небольшое количество доминирующих, нерегулируемых платформ обладает исключительной властью над торговлей, коммуникацией и информацией в интернете. В связи с материалами расследований и надзорной деятельностью международных регуляторов и правоохранительных органов появляются опасения, что эти платформы имеют мотивы и возможность нанести ущерб конкуренции", - говорится в релизе комитета.
Согласно заявлению, в рамках расследования подкомитет по антимонопольному, торговому и административному праву проведет ряд слушаний, по вопросу о росте влияния на цифровые рынки, а также запросит необходимые документы, имеющие отношение к расследованию.
"Учитывая растущую волну концентрации и консолидации в нашей экономике, очень важно, чтобы мы исследовали текущее состояние конкуренции на цифровых рынках и состояние антимонопольного законодательства", - заявил председатель комитета Джеррольд Надлер.
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Ранее сообщалось, что министерство юстиции США готовится начать антимонопольное расследование в отношении компании Google, в частности для изучения методов роботы, связанных с поисковой системой и другими видами деятельности.
Ранее федеральная торговая комиссия уже проводила широкомасштабное антимонопольное расследование в отношении Google, но закрыла его в 2013 году, не предприняв никаких мер по его итогам. В свою очередь сам Google внес после этого добровольные изменения в методы своей работы.
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