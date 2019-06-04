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РИА Новости

На Сахалине возбудили дело после нападения с топором на сотрудника мэрии

02:12
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© Фото : ИА Sakh.comМужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
© Фото : ИА Sakh.com
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Житель города Холмска, напавший с топором на мужчину в здании администрации Южно-Сахалинска, задержан, следователи завели уголовное дело, сообщили во вторник РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник был госпитализирован, а мэрия продолжает работать в штатном режиме.
"Следственный отдел по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска. Ему инкриминируется покушение на убийство", - рассказал собеседник агентства.
Следствие установило, что в понедельник во второй половине дня подозреваемый в холле здания администрации областного центра нанес топором, принесенным с собой, не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей. После этого его преступные действия были пресечены.
"В настоящее время подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - заключил представитель ведомства.
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