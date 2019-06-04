В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился после возвращения с Международной космической станции, сообщила во вторник компания SpaceX.

Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX

Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX

Dragon, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с Земли 4 мая. В течение месяца он находился на МКС, пристыкованный к американскому модулю "Гармония". Ориентировочное время его приводнения в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии – 00.55 мск вторника.