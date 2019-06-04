Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ

Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019

© TOBY MELVILLE Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог узнать свой собственный подарок для королевы Великобритании Елизаветы II, который преподнес ей в прошлом году, пишет портал Президент США Дональд Трамп не смог узнать свой собственный подарок для королевы Великобритании Елизаветы II, который преподнес ей в прошлом году, пишет портал ITV

Во время визита в Букингемский дворец королева Великобритании, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, подаренной Трампом во время прошлого визита, спросила, узнает ли он эту статуэтку. Однако президент США не понял, что этот экспонат является его прошлогодним подарком, и ответил отрицательно.

Директор Королевской коллекции Тим Нокс напомнил, что Трамп подарил статуэтку по время чаепития в Виндзорском замке в июле прошлого года.

Но он также попытался сгладить ситуацию, отметив, что "лошади очень похожи друг на друга", и подчеркнул, что первая леди США Меланья Трамп узнала подарок, что, по его мнению, является "приятным обстоятельством".