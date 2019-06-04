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РИА Новости

Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ

01:25
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© TOBY MELVILLEБританская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
© TOBY MELVILLE
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог узнать свой собственный подарок для королевы Великобритании Елизаветы II, который преподнес ей в прошлом году, пишет портал ITV.
Во время визита в Букингемский дворец королева Великобритании, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, подаренной Трампом во время прошлого визита, спросила, узнает ли он эту статуэтку. Однако президент США не понял, что этот экспонат является его прошлогодним подарком, и ответил отрицательно.
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
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Директор Королевской коллекции Тим Нокс напомнил, что Трамп подарил статуэтку по время чаепития в Виндзорском замке в июле прошлого года.
Но он также попытался сгладить ситуацию, отметив, что "лошади очень похожи друг на друга", и подчеркнул, что первая леди США Меланья Трамп узнала подарок, что, по его мнению, является "приятным обстоятельством".
В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой в Букингемском дворце.
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Дональд ТрампЕлизавета IIВ мире
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