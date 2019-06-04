В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствует решения комитета по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, это очередной шаг к возобновлению конструктивного диалога и, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении Москвы в ПАСЕ, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства.
По его словам, решение комитета – "это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ".
"Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее", - добавил парламентарий.