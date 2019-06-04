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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России

01:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствует решения комитета по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, это очередной шаг к возобновлению конструктивного диалога и, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении Москвы в ПАСЕ, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы
По его словам, решение комитета – "это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ".
"Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее", - добавил парламентарий.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Петр ТолстойГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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