В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствует решения комитета по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, это очередной шаг к возобновлению конструктивного диалога и, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении Москвы в ПАСЕ, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства. Петр Толстой Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы

По его словам, решение комитета – "это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ".