Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп, судя по съемке с государственного банкета в его честь в Букингемском дворце, допустил секундное нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй, или, по крайней мере, чуть не коснувшись.

Трамп, "отличившись" несколько раз во время визита в Великобританию год назад, во время нынешнего государственного визита старается идеально соблюдать все протокольные требования. Его жест на государственном банкете был явно инстинктивным: президент США перед этим произнес речь, в которой выразил свое глубокое восхищение королевой. Поднимая тост, он поблагодарил Елизавету Вторую не только за теплый прием, но даже за прекрасную погоду, чем вызвал у королевы улыбку.

Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.