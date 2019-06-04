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РИА Новости

Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй

01:15
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© TOBY MELVILLEБританская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
© TOBY MELVILLE
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп, судя по съемке с государственного банкета в его честь в Букингемском дворце, допустил секундное нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй, или, по крайней мере, чуть не коснувшись.
Трамп, "отличившись" несколько раз во время визита в Великобританию год назад, во время нынешнего государственного визита старается идеально соблюдать все протокольные требования. Его жест на государственном банкете был явно инстинктивным: президент США перед этим произнес речь, в которой выразил свое глубокое восхищение королевой. Поднимая тост, он поблагодарил Елизавету Вторую не только за теплый прием, но даже за прекрасную погоду, чем вызвал у королевы улыбку.
Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.
В понедельник у Трампа был еще один трудный момент: по прибытии в Букингемский дворец он должен был произвести смотр роты почетного караула и не был уверен, когда и за кем ему нужно идти. Его выручил принц Чарльз.
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
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Дональд ТрампЕлизавета IIВеликобританияСШАВ мире
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