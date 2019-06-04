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РИА Новости

В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны

01:09
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© Фото : пограничная полиция МВД ГрузииФрегат Королевских ВМС Нидерландов "Evertsen" в порту Поти. Архивное фото
Фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen в порту Поти. Архивное фото
© Фото : пограничная полиция МВД Грузии
Фрегат Королевских ВМС Нидерландов "Evertsen" в порту Поти. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 июн – РИА Новости. Руководство Грузии готово и дальше принимать корабли альянса в Черном море и упростить для них доступ в грузинские порты, сказано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.
"Растет интенсивность визитов морских кораблей НАТО в грузинские территориальные воды. Грузия готова внести важный вклад в вопросах обеспечения мира и безопасности в регионе Черного моря", - сказано в отчете.
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В документе отмечается, что в апреле текущего года в грузинском порту находились члены второго постоянного морского соединения НАТО. Вместе с сотрудниками департамента береговой охраны Грузии они провели совместные учения, в которых также принимали участие переданные американской стороны в дар сторожевые катера "Диоскурия" и "Очамчире", а также четыре корабля НАТО "HNLMS Evertsen", "TCG Yildirim", "BGS DRAZKI" и "ROS Regele Ferdinand".
"Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку находящимся в Черном море кораблям альянса. На данный момент разработан законопроект для упрощения выдачи дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии судам, находящимся в оперативном подчинении НАТО", - сказано в документе.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
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