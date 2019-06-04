В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках

"Правовой город дает равенство во всех сферах. С министром образования Мехико Эстебаном Моктесумой Барраганом мы объявляем о нейтральной школьной форме в городе. Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки – мальчиков. Простые действия по продвижению равенства прав", – написала в своем микроблоге в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.