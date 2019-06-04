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РИА Новости

В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках

01:09
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© AP Photo / Marco UgarteДети на уроке в школе в Мехико, Мексика
Дети на уроке в школе в Мехико, Мексика
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Власти Мехико сделали "нейтральной" школьную форму в учебных заведениях города, разрешив мальчикам при желании носить юбки, а девочкам – брюки.
"Правовой город дает равенство во всех сферах. С министром образования Мехико Эстебаном Моктесумой Барраганом мы объявляем о нейтральной школьной форме в городе. Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки – мальчиков. Простые действия по продвижению равенства прав", – написала в своем микроблоге в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.
Нововведение начало действовать уже с этого понедельника. При этом министр образования Мехико Моктесума Барраган призвал и другие штаты латиноамериканской страны принять аналогичные решения в части введения "нейтральной" школьной формы.
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