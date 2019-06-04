В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Власти Мехико сделали "нейтральной" школьную форму в учебных заведениях города, разрешив мальчикам при желании носить юбки, а девочкам – брюки.
"Правовой город дает равенство во всех сферах. С министром образования Мехико Эстебаном Моктесумой Барраганом мы объявляем о нейтральной школьной форме в городе. Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки – мальчиков. Простые действия по продвижению равенства прав", – написала в своем микроблоге в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.
Una ciudad de derechos lleva la igualdad a todas las esferas. Con el secretario de la @SEP_mx @emoctezumab anunciamos el uniforme escolar neutro en la Cd. La falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón para los niños. Acciones sencillas para promover igualdad de derechos pic.twitter.com/SlohIh5T5P— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 3 июня 2019 г.
Нововведение начало действовать уже с этого понедельника. При этом министр образования Мехико Моктесума Барраган призвал и другие штаты латиноамериканской страны принять аналогичные решения в части введения "нейтральной" школьной формы.