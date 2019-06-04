МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, сообщает " Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, сообщает " Украинское радио ".

Он также посетовал на то, что Украине не удалось уговорить "международных партнеров" голосовать против проекта резолюции ПАСЕ, в котором предлагается предоставить России возможность участвовать в июньской сессии организации.

"Во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели. Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации", - рассказал Боднар.

Кроме того, замминистра заявил, что Россия якобы не соблюдает права человека, а западные страны "это прощают". В связи с этим, добавил Боднар, со стороны Украины будет "коррекция отношения к этой организации более функциональным способом".

"Совет Европы должен обеспечивать права человека и соблюдение основных положений, касающихся функционирования демократии в Европе, но РФ этого не делает, а западные страны это прощают", - сказал он.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Он также предлагает также изменить устав организации, "указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Как отмечается, осуществление этих прав не может быть приостановлено.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции еще больше ужесточили.