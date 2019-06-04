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РИА Новости

МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

00:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, сообщает "Украинское радио".
Он также посетовал на то, что Украине не удалось уговорить "международных партнеров" голосовать против проекта резолюции ПАСЕ, в котором предлагается предоставить России возможность участвовать в июньской сессии организации.
Сессия ПАСЕ
Вчера, 21:55
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"Во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели. Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации", - рассказал Боднар.
Кроме того, замминистра заявил, что Россия якобы не соблюдает права человека, а западные страны "это прощают". В связи с этим, добавил Боднар, со стороны Украины будет "коррекция отношения к этой организации более функциональным способом".
"Совет Европы должен обеспечивать права человека и соблюдение основных положений, касающихся функционирования демократии в Европе, но РФ этого не делает, а западные страны это прощают", - сказал он.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Он также предлагает также изменить устав организации, "указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Как отмечается, осуществление этих прав не может быть приостановлено.
В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции еще больше ужесточили.
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
1 июня, 09:56
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
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