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РИА Новости

Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

00:48
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© AFP 2019 / Juan MabromataБуровые установки на месторождении Vaca Muerta в Аргентине. Архивное фото
Буровые установки на месторождении Vaca Muerta в Аргентине. Архивное фото
© AFP 2019 / Juan Mabromata
Буровые установки на месторождении Vaca Muerta в Аргентине. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
Газ был добыт на месторождениях гигантской нетрадиционной формации Vaca Muerta.
"Начали загрузку на судно 30 тысяч кубометров СПГ, чтобы осуществить первый экспорт сжиженного газа из Аргентины. Это знаковое событие, которое откроет для нашего газа новые рынки", - говорится в сообщении компании.
Покупателем партии, которая будет перевезена на судне Tango GNL, стала американская компания Cheniere Energy.
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Ранее сообщалось, что Аргентина на первоначальном этапе планирует экспортировать на зарубежные рынки 500 тысяч тонн СПГ в год. Ожидается, что в течение десяти лет Tango GNL будет экспортировать по восемь партий СПГ ежегодно.
Формация Vaca Muerta, расположенная в провинции Неукен, была открыта в 2011 году, обладает одними из крупнейших в мире запасов сланцевых углеводородов. По данным минэнерго США, ее запасы составляют 308 триллионов кубических футов газа и 16,2 миллиарда баррелей нефти.
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YPFАргентинаЭкономика
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