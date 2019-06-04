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РИА Новости
Туризм

Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое

00:44
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва к 2025 году может войти в десятку городов - чемпионов мира по темпам роста туристического потока, а вклад туризма в ВВП может вырасти вдвое, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG "Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Успешное проведение чемпионата мира по футболу (ЧМ) летом 2018 года показало, что Москва уже может предложить туристский продукт мирового уровня, а ее инфраструктура готова принять гораздо более интенсивные потоки туристов, чем ранее", - отмечают авторы исследования.
Рост количества туристов в период после ЧМ (сентябрь-декабрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом в 2017 года) составил 117%, в то время как с января по май до проведения ЧМ он не превышал 13%. Почти половина, 47% всех туристов, выразили готовность рекомендовать поездку в Москву другим путешественникам.
Эксперты BCG пришли к выводу, что к 2025 году Москва может войти в десятку мировых городов-чемпионов по темпам роста турпотока. "Вклад туризма в ВВП России к 2025 году может увеличиться вдвое, в экономику города Москвы - до 6-8%, а выручка города также может увеличиться вдвое, до 1,5 триллиона рублей. Это станет возможно в том случае, если город предпримет комплекс мер, критически важных для привлечения туристов и улучшения их клиентского опыта: это продвижение города на целевых рынках, повышение доступности для туристов и улучшение качества сервиса", - уверены в BCG.
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"Туризм – это та отрасль, которая определяет имидж страны. Сегодня уже недостаточно быть только экономически успешным государством или мегаполисом – нужно быть еще и привлекательным современным центром для талантов, для инвесторов, для туристов, в то же время оставаясь комфортным местом для жизни. Природа конкуренции меняется, и развитие должно быть сбалансированным", - полагает партнер-эксперт BCG Константин Полунин.
По данным BCG, вклад туризма в мировую экономику по итогам 2018 года составил 10,4% ВВП и около 30% экспорта. "Прогноз на 2029 год составляет уже 11,5% мирового ВВП. Каждое десятое рабочее место так или иначе связано с туристской отраслью, которая к тому же обладает мультипликативным эффектом и способствует развитию смежных отраслей. В России таких смежных отраслей 53, и экономический эффект может быть очень высоким. Лучшие практики свидетельствуют, что отдача от инвестиций в продвижение туризма перекрывает затраты в среднем в 27 раз", - заключили в компании.
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