Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T00:41Z
https://ria.ru/20190604/1555231489.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152197/35/1521973512_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_efb3ffcdae6d52cf423e651b7db05286.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний

00:41
200
© AFP 2019 / Hector RetamalНа заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
© AFP 2019 / Hector Retamal
ООН, 4 июн - РИА Новости. Члены Совбеза ООН могут встретиться вне заседаний для обсуждения ситуации в Венесуэле, сообщил в понедельник журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Кувейт в июне стал председателем Совбеза ООН, сменив на этом посту Индонезию, председательствовавшую в мае.
"Вопрос о Венесуэле не стоит в повестке на месяц, но может быть обсужден, в формате информационной встречи", - сказал Аль-Отаиби.
Он добавил, что "есть вероятность, что члены Совбеза обсудят это вне зала заседаний".
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Вчера, 13:33
"Русские уходят из Венесуэлы": СМИ США вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
"Мы теперь в курсе обсуждений в Норвегии между правительством и оппозицией Венесуэлы и очень надеемся, что они достигнут соглашения и снизят напряжение в Венесуэле", - заключил он.
Правительство Норвегии сообщило на прошлой неделе, что в проводившихся в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы наметился прогресс. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".
В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
Здание Капитолия в Вашингтоне
21 мая, 08:00
Вашингтону предлагают обменять Украину на Венесуэлу
В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
100000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеСовет Безопасности ООНКувейтВенесуэлаООНВ мире
Рекомендуем
Пуск ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Архивное фото
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
РИА
Новости
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
Буровые установки на месторождении Vaca Muerta в Аргентине. Архивное фото
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Американские многофункциональные лёгкие истребители F-16 Fighting Falcon на авиабазе ВВС США Девис-Монтен
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
Лента
новостей
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы
Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото
Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Боец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия
Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Напавший на мужчину с топором сахалинец пытался уплыть в Японию
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
Лента новостейМолния