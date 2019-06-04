Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний

ООН, 4 июн - РИА Новости. Члены Совбеза ООН могут встретиться вне заседаний для обсуждения ситуации в Венесуэле, сообщил в понедельник журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.

Кувейт в июне стал председателем Совбеза ООН, сменив на этом посту Индонезию, председательствовавшую в мае.

"Вопрос о Венесуэле не стоит в повестке на месяц, но может быть обсужден, в формате информационной встречи", - сказал Аль-Отаиби.

Он добавил, что "есть вероятность, что члены Совбеза обсудят это вне зала заседаний".

"Мы теперь в курсе обсуждений в Норвегии между правительством и оппозицией Венесуэлы и очень надеемся, что они достигнут соглашения и снизят напряжение в Венесуэле", - заключил он.

Правительство Норвегии сообщило на прошлой неделе, что в проводившихся в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы наметился прогресс. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".

В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional