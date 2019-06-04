Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний

ООН, 4 июн - РИА Новости. Члены Совбеза ООН могут встретиться вне заседаний для обсуждения ситуации в Венесуэле, сообщил в понедельник журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Кувейт в июне стал председателем Совбеза ООН, сменив на этом посту Индонезию, председательствовавшую в мае.
"Вопрос о Венесуэле не стоит в повестке на месяц, но может быть обсужден, в формате информационной встречи", - сказал Аль-Отаиби.
Он добавил, что "есть вероятность, что члены Совбеза обсудят это вне зала заседаний".
Вчера, 13:33"Русские уходят из Венесуэлы": СМИ США вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
"Мы теперь в курсе обсуждений в Норвегии между правительством и оппозицией Венесуэлы и очень надеемся, что они достигнут соглашения и снизят напряжение в Венесуэле", - заключил он.
Правительство Норвегии сообщило на прошлой неделе, что в проводившихся в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы наметился прогресс. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".
В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
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В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.