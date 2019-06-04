СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане

Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото

Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото

© Stringer Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото

БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, военнослужащий в звании капрала погиб, еще несколько сотрудников правоохранительных органов ранены, сообщает ливанский телеканал Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, военнослужащий в звании капрала погиб, еще несколько сотрудников правоохранительных органов ранены, сообщает ливанский телеканал LBC

"Группа, возглавляемая Абдельрахманом М. совершила три атаки в Триполи. Что привело к гибели одного военнослужащего и ранению нескольких сотрудник внутренних сил", - сообщает телеканал.

По данным местных СМИ, террористы расстреляли военный патруль в районе Порта Триполи, в результате чего погиб военнослужащий. Командование вооруженных сил пока официально не сообщала о гибели военного.

После нападений армейские и полицейские патрули начали преследование нападавших. В центре Триполи завязалась перестрелка.