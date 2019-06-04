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РИА Новости

СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане

00:37
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© StringerСолдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
© Stringer
Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, военнослужащий в звании капрала погиб, еще несколько сотрудников правоохранительных органов ранены, сообщает ливанский телеканал LBC.
"Группа, возглавляемая Абдельрахманом М. совершила три атаки в Триполи. Что привело к гибели одного военнослужащего и ранению нескольких сотрудник внутренних сил", - сообщает телеканал.
По данным местных СМИ, террористы расстреляли военный патруль в районе Порта Триполи, в результате чего погиб военнослужащий. Командование вооруженных сил пока официально не сообщала о гибели военного.
После нападений армейские и полицейские патрули начали преследование нападавших. В центре Триполи завязалась перестрелка.
Боевики укрылись в одном из зданий, который окружил армейский спецназ и приступил к зачистке.
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