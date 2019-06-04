Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T08:00Z
https://ria.ru/20190604/1555228287.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154921/72/1549217276_0:97:1196:770_1036x0_80_0_0_2054f975018967c0dc6b3511f42be4c0.jpg
РИА Новости

Польша подсела на российский уголь

Вчера, 08:00
19566
© AFP 2019 / Fotorzepa / Andrzej WiktorПольские шахтеры
Польские шахтеры
© AFP 2019 / Fotorzepa / Andrzej Wiktor
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Польша покупает все больше угля из России. Сократить закупки не помогли ни антироссийская риторика, ни попытки ввести эмбарго на поставки, ни собственные шахты. Почему сырьевая зависимость Варшавы от Москвы только усилится — в материале РИА Новости.

Своего не хватает

Cтраны Евросоюза активно сокращают генерацию электроэнергии из угля в рамках климатической политики, ведь это сырье — основной источник выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Польша, где более 80 процентов электроэнергии вырабатывают угольные электростанции, — исключение.
Сама Польша — крупнейший в ЕС производитель угля, однако почти половина добычи приходится на низкокалорийный бурый уголь. Двадцать процентов электроэнергии в стране поступает с Белхатувской тепловой электростанции — крупнейшей в мире ТЭС на буром угле.
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата. 3 дерабря 2018
3 декабря 2018, 15:42
Власти Польши заявили, что не намерены отказываться от угля в энергетике
Потребность в качественном энергетическом угле в стране постоянно растет, а добыча в последние годы неуклонно сокращается — по мере закрытия убыточных шахт.
Даже после того как государство в рамках докапитализации вложило в угледобычу более 800 миллионов долларов, польские угольные компании не смогли поднять объемы производства.

В результате контролируемые государством энергетические компании PGE и Tauron используют уголь из России. В прошлом году Tauron, владеющая собственными шахтами, добыла на 1,8 миллиона тонн угля меньше, чем планировалось.

Вне конкуренции

Бывший вице-премьер и министр экономики Януш Стейнхофф в апреле заявил, что в Польше сейчас не открываются новые рудники, а добыча на действующих не увеличивается.
"Значит, импорт угля будет расти. Россия — крупнейший поставщик по целому ряду причин — прежде всего из-за низкой цены, высокого качества сырья и минимальных транспортных расходов", — объяснил он изданию BiznesAlert.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский" в Кузбассе
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Карьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский" в Кузбассе
По данным на конец апреля, на которые сослался Стейнхофф, только за месяц цены на российский уголь в Польше упали в среднем на восемь процентов. Как отмечает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, переговоры о снижении тарифов на перевозку, которые российские экспортеры ведут с РЖД, еще больше "повысят конкурентоспособность угля с востока на нашем рынке".

В 2018-м Польша купила за границей 20 миллионов тонн угля, в том числе почти 13,5 миллиона — в России. В этом году, по информации Евростата, из приобретенных в первом квартале 4,58 миллиона тонн около трех миллионов — российские.

Разговоры об опасной зависимости в Варшаве возникают не в первый раз. Еще в 2016-м партия "Право и справедливость" (PiS) пыталась добиться эмбарго на российский уголь. Но это не так просто.
Во-первых, ограничения на импорт — компетенция Брюсселя, а не польского правительства. Во-вторых, полякам пришлось вспомнить о нормах ВТО, запрещающих товарное эмбарго.
Но главное, российский уголь — вне конкуренции по соотношению цены, качества и оперативности поставок: из России уголь приходит за две-три недели, а судно из США, ЮАР или Австралии приходится ждать минимум месяц, и не факт что качество угля будет высоким. Не говоря уже о несопоставимых транспортных расходах.
© AP Photo / Czarek SokolowskiШахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Шахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша

Газовая ловушка

Варшава пытается заменить российский уголь сжиженным природным газом. В прошлом году поляки заключили 20-летний контракт с американской компанией Venture Global LNG.
Как подчеркивал тогда глава польской PGNiG Петр Вожняк, заокеанский СПГ обойдется "на 20 с чем-то процентов дешевле, почти на 30 процентов дешевле, чем российский газ".
Но сам контракт этого не подтверждает. Так, поляки обязуются покупать газ непосредственно на заводах Venture Global в Луизиане. Значит, и сумма контракта равна отпускной цене завода — без учета стоимости транспортировки и регазификации (возврата сжиженного топлива в газообразное состояние).

А доставка американского СПГ в Польшу и его регазификация прибавят к контрактной цене порядка 30 процентов. В результате никакого выигрыша по сравнению с российским газом.

Кроме того, Польша в сотрудничестве с Данией приступила к строительству газопровода из Норвегии Baltic Pipe, который предполагается запустить в 2022 году. Тонкость, однако, в том, что Варшаве будет выгоднее реэкспортировать норвежский газ, чем сжигать его в своих ТЭС. Тем более что для переделки угольных станций под голубое топливо требуется серьезная и дорогостоящая реконструкция.
Хранилище сжиженного природного газа на Ямале
19 октября 2018, 08:00
Газовый капкан для Польши. Чем обернется контракт на поставку СПГ из США
Поэтому российские угольщики по-прежнему считают Польшу перспективным рынком. В апреле "Кузбасская топливная компания" сообщила о намерении совместно с РЖД построить в Калининградской области сортировочный угольный комплекс специально для дальнейшего экспорта сырья в Польшу. Планируется, что промышленный объект стоимостью 147 миллионов рублей заработает уже в этом году.

Даем угля

В прошлом году Россия установила рекорд по экспорту угля — больше 200 миллионов тонн. Как отметил замминистра энергетики Анатолий Яновский, подобного ни Россия, ни Советский Союз не знали за всю свою историю. По данным независимого международного ценового агентства Argus, доля России в импорте энергетического угля в Европу в 2018-м выросла до 50 процентов.
Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить экспорт угля на 50 процентов. Речь идет прежде всего о поставках в Китай, Индию, Турцию и страны Юго-Восточной Азии. К 2025 году долю российского угля на азиатском рынке планируется поднять с нынешних 9,3 процента до 20 процентов. Чтобы достичь этих показателей, добычу к 2025-му выведут на уровень 560 миллионов тонн, а к 2030-му добавится еще 30 миллионов.
2072268212
Обсудить 12
Кузбасская топливная компанияВсемирная торговая организацияЕвросоюзПольшаЕвропаЭкономика
Популярные комментарии
Как почитаешь, так всё "Россия увеличила". Лес, уголь, газ, нефть. А деньги где!? Что, лучше жить стали? Так может всё таки не Россия увеличила, а из России увеличилось. А это не одно и тоже.
4 июня, 09:07
nnicolay.n1kitin
41100017
Рекомендуем
Ветераны высадки в Нормандии во время цветочного шоу Челси в Лондоне
Лучшие ученые: пора срочно забыть о "великой империи". Пока не поздно
РИА
Новости
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Инаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
Зеленский расскажет в Европе, как вернет Крым Украине
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Лента
новостей
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея
Михаил Жванецкий: "Дела идут хорошо — вот что плохо!"
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским "Авангардом"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Денисовский человек
Денисовцы передали нам лучшую часть своей ДНК и вымерли
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния