В Санкт-Петербург стали чаще приезжать иностранные туристы

МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Иностранцы на 29% чаще россиян бронируют авиабилеты в Санкт-Петербург на период белых ночей, сообщает Skyscanner.
По данным сервиса, пик поездок в летние месяцы приходится на июнь – на это время путешественники из других стран оформили на 17% авиабилетов больше, чем на май, и на 33% больше, чем на июль.
Больше всего гостей посетит город на Неве 6-8 июня - в даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), и 23-24 июня - во время праздника для выпускников школ "Алые паруса".
Увеличению потока иностранных туристов традиционно способствуют культурные события, красота самой северной столицы, крупные спортивные и деловые мероприятия.