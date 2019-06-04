"Нефть из соломы": российские ученые доказали положительный эффект пиролиза

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) экспериментально подтвердили, что процесс пиролиза биомассы сопровождается положительным тепловым эффектом. По их мнению, это позволит получать экологически чистые и возобновляемые варианты традиционного углеводородного топлива, используемого сегодня в энергетике – нефти, природного газа и угля. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) экспериментально подтвердили, что процесс пиролиза биомассы сопровождается положительным тепловым эффектом. По их мнению, это позволит получать экологически чистые и возобновляемые варианты традиционного углеводородного топлива, используемого сегодня в энергетике – нефти, природного газа и угля. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomass and Bioenergy

Пиролиз ‒ процесс термического разложения органических природных соединений при недостатке кислорода. Пиролитические технологии наиболее распространены в нефтехимической промышленности.

Группа ученых ТПУ проводит исследования пиролиза распространенных и характерных для России типов биомассы ‒ торфа, соломы, нескольких видов древесных отходов, скорлупы кедровых орехов. Как отмечают ученые, в результате переработки биомассы образуются энергетически ценные продукты ‒ смола, твердый углеродистый остаток и горючий газ ‒ экологически чистые варианты традиционного углеводородного топлива, используемого сегодня в энергетике.

По мнению экспертов, развитие исследований в данной области поможет сделать технологии получения энергии из биотоплива более ресурсоэффективными и экономически выгодными. Биомасса относится к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), является загрязнителем окружающей среды и потенциальным очагом возникновения пожаров.

Вместе с тем, как отмечают ученые, чтобы биотопливо заменило и составило конкуренцию ископаемому органическому сырью, технологии получения топлива из биомассы должны стать экономически более целесообразными. Некоторые исследователи считают, что это невыгодная расточительная технология, поскольку требует энергетических затрат на разложение органики.

© Фото : Томский политехнический университет Исследуемые пробы соломы и суховского торфа © Фото : Томский политехнический университет Исследуемые пробы соломы и суховского торфа

Однако ученые ТПУ придерживаются противоположной точки зрения: пиролиз может проходить с выделением тепла, которое следует использовать для поддержания самого процесса. "На примере соломы мы экспериментально показали экзотермический характер пиролиза биомассы, а проведенное нами аналитическое исследование термического разложения различных твердых органических топлив показывает, что пиролиз биомассы сопровождается положительным тепловым эффектом", - сообщил научный сотрудник Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Роман Табакаев. Таким образом, он приходит к выводу, что биомасса пригодна для переработки в автотермическом режиме.