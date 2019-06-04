Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Эксперты туррынка дали пять советов туристам, как не потерять деньги при бронировании частных апартаментов через сервисы краткосрочной аренды жилья, например, Airbnb, Эксперты туррынка дали пять советов туристам, как не потерять деньги при бронировании частных апартаментов через сервисы краткосрочной аренды жилья, например, Airbnb, сообщает The Sun.

Фотографируйте апартаменты

Мошенники находят путешественников, ищущих выгодные предложения, и обманывают их, лишая депозита по самым разным причинам. Так, хозяин апартаментов в Польше обвинил туристку в краже телевизора и не вернул ей залог. Но на самом деле такого предмета в сдаваемом жилье просто не было. Чтобы этого не произошло, эксперты советуют фотографировать апартаменты при заезде и перед тем как их покинуть.

Проверяйте подлинность фотографий

Туристам нужно четко проговорить с хозяином, какое именно жилье предлагается в объявлении. Иногда владельцы не говорят всей правды и показывают фальшивые фотографии. Так, путешественник оплатил аренду комнаты в приличном доме в Амстердаме, но когда он приехал по указанному адресу, то обнаружил грузовой контейнер на обочине дороги. Всегда стоит обращать внимание на подлинность фотографий: они должны быть четкими и реалистичными, сделанными в разном ракурсе.

Сделайте скрин экрана с условиями проживания

До заезда нужно убедиться, включены ли в стоимость проживания услуги по уборке, пользование wi-fi и полотенцами, чтобы потом с туриста не сняли дополнительную оплату. Для этого еще на этапе бронирования нужно сделать скрин экрана с условиями пребывания в апартаментах.

Оплачивайте аренду через сервис

В случае, если возникает какая-то проблема - недвижимость отличается от заявленной или небезопасна для проживания - следует незамедлительно связаться со службой поддержки клиентов сервиса. Если не сделать это вовремя, можно потерять свой депозит.

Еще одна распространенная ошибка – оплачивать проживание не через сервис. Если жилье в аренду предлагают мошенники, они исчезнут вместе с перечисленными арендатором деньгами. Сервис же не перечисляет деньги хозяину в первые 24 часа после заезда, потому у клиента, которого заселили в неподходящее жилье или не заселили вовсе, есть время обратиться за помощью и вернуть перечисленную сумму.

Указывайте точное число проживающих