Зеленский расскажет в Европе, как вернет Крым Украине

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ксения Мельникова. Владимир Зеленский отправляется в Брюссель со "стратегией по возвращению Крыма". Это его первый зарубежный визит в статусе главы государства. Чего ждать от переговоров артиста, ставшего президентом, с лидерами Евросоюза и НАТО, выясняло РИА Новости.

В гости к европейцам

"На 4-5 июня запланированы встречи президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", — сообщили в пресс-службе главы государства.

В администрации пояснили, что Зеленский "проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для урегулирования конфликта на Донбассе, а также обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах в стране".

Новый президент Украины также везет некую стратегию по возвращению Крыма, которая сейчас разрабатывается в Киеве. "Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут", — пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Темы, интересующие западных политиков, неизменны. Они ожидают от Киева комплексных преобразований, реальной борьбы с коррупцией, настаивают на выполнении Минских соглашений. Об этом Зеленскому сообщили главы МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, прилетавшие в Киев накануне. Вместе с Зеленским они обсуждали, как оживить минский процесс по урегулированию в Донбассе.

Дипломаты сообщили: встреча с украинским лидером была "чрезвычайно полезной и содержательной", что, по их мнению, "позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий". Помимо этого, главы МИД заверили Зеленского, что "Германия и Франция не сокращают свою поддержку Украине, а как раз наоборот".

Ставка на Порошенко

Сейчас западные лидеры активно зовут Зеленского в гости. Однако еще некоторое время назад такое радушие сложно было представить, ведь до выборов на Украине они явно давали понять, что поддерживают соперника Зеленского — президента Украины Петра Порошенко.

© AFP 2019 / Pool / Frank Augstein Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствуют президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе. 20 марта 2019 © AFP 2019 / Pool / Frank Augstein Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствуют президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе. 20 марта 2019

Незадолго до голосования тот посетил Брюссель с "неожиданным" визитом. Делегацию из Киева встречали три первых лица в ЕС: председатель Еврокомиссии, президент Европейского совета и глава Европейского парламента. Его также успели принять у себя президент Франции и канцлер Германии. Меркель потом критиковали в немецких СМИ за вмешательство в украинскую избирательную кампанию и поддержку одного из кандидатов.

За время предвыборной кампании Зеленский получил аудиенцию только у французского лидера. О готовности пообщаться в Елисейском дворце с новоиспеченным украинским коллегой он заявил и сейчас. Макрон, по его словам, также готов провести встречу в "нормандском формате", когда "для этого будут созданы политические условия".

Меркель, ранее не пожелавшая встречаться с молодым политиком, одной из первых поздравила Зеленского с победой во втором туре выборов. Тогда канцлер пообещала "активно помогать стране-союзнику в проведении реформ", добавив, что Германия "готова поддерживать украинское право на суверенитет и территориальную целостность страны".

Пресса напоминает о прошлом

Пока западные политики знакомятся с новым украинским лидером, европейские СМИ пишут о нем с определенной долей иронии: во время предвыборной кампании команду Зеленского критиковали за "нереалистичные обещания", уверяя, что "стабильность", которую олицетворяет Порошенко, куда лучше "приключений", которых можно ждать в случае победы его соперника.

Зеленскому указывали на отсутствие политического опыта и нежелание общаться с журналистами, сравнивали с Дональдом Трампом и упрекали в том, что русский он знает намного лучше украинского.

После инаугурации ситуация не особо изменилась: СМИ по-прежнему продолжают отзываться о бывшем шоумене со скепсисом. Немецкие и французские газеты, например, в каждой статье напоминают, что Зеленский — вчерашний комик. В одной из недавних публикаций газета Le Monde назвала украинского лидера "популистом высокого полета".

Непростые отношения с США

Американская пресса в этом отношении более сдержанна. Две темы, заслужившие первые полосы газет, — полученное от Трампа приглашение президента Украины в Белый дом и скандал, разгоревшийся вокруг Рудольфа Джулиани, адвоката американского лидера.

Из-за Джулиани возникла напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Поначалу юрист Трампа собирался с визитом в Киев, заявляя, что "хочет убедить украинские власти начать расследование, связанное с вмешательством России в президентские выборы в США, а также с информацией о том, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена работал в украинской газовой компании Burisma Holdings", которую впоследствии заподозрили в отмывании денег. Газета The New York Times проводила параллель между этой поездкой и предстоящими в 2020 году выборами президента США, где одним из соперников Трампа может стать Джо Байден.

Сам Зеленский о готовящемся визите узнал из СМИ. Однако встреча так и не состоялась. В последний момент Джулиани передумал лететь в Киев, заявив, что там "он встретит врагов президента США", а также — что в окружении Зеленского есть люди, симпатизирующие Демократической партии.

На этом выпады американского адвоката не закончились: он назвал "суперопасным" олигарха Игоря Коломойского и призвал Зеленского арестовать бизнесмена за якобы имевшие место угрозы его клиентам, американо-украинским предпринимателям. Критике подверглись и кадровые решения нового украинского лидера. В частности, назначение Андрея Богдана, адвоката Коломойского, новым главой администрации президента.

© AP Photo / Evan Vucci, File Рудольф Джулиани и Дональд Трамп в продуктовом магазине. 10 октября 2016 года © AP Photo / Evan Vucci, File Рудольф Джулиани и Дональд Трамп в продуктовом магазине. 10 октября 2016 года

В команде Зеленского к возможному американскому расследованию на территории Украины отнеслись довольно осторожно. "Это определенно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше", — заявили изданию The Washington Post в администрации украинского президента, добавив, что Зеленский намерен "исключить любое политическое давление на украинских правоохранителей в интересах Белого дома".

Почему именно в Брюссель

Отправится ли в итоге Зеленский с визитом в Вашингтон или нет, пока неясно. Известно только, что после Брюсселя президента Украины ждут в Берлине, а потом в Оттаве.

Предыдущий глава государства Петр Порошенко также вначале посетил Европу. В июне 2014 года политик выступил перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге, а после отправился в Брюссель на торжественное подписание экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Считается, что по первому официальному визиту новоиспеченного главы государства или правительства можно судить, какой внешнеполитический курс выбирает страна. Первая поездка в Брюссель демонстрирует курс на евроинтеграцию, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Это очень важный визит, поскольку Зеленский — человек новый, он не связан с украинским политическим истеблишментом, который в Брюсселе хорошо знают. В ЕС чувствовалась усталость от Порошенко, от медлительности, непоследовательности проводимых их реформ, отсутствия явных результатов в борьбе с коррупцией. Зеленскому важно показать, что, хотя он в целом и продолжает курс своего предшественника, он будет делать это совершенно по-другому, более эффективно, более поступательно. Но при этом не стоит ждать от визита каких-то судьбоносных решений, он скорее ознакомительный", — сообщил эксперт РИА Новости.

По мнению политолога, первая официальная зарубежная поездка нацелена на формирование имиджа украинского президента. "Это выход в свет, своего рода пиар-ход. За этим визитом будут следить все: и на Украине, и на Западе. В Раде будут искать какие-либо проколы, недоработки Зеленского, чтобы подвергнуть его критике. Политические силы в Европе также будут по-разному оценивать этот диалог", — уверен Кортунов.