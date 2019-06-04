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РИА Новости

Зеленский расскажет в Европе, как вернет Крым Украине

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Ukrainian Parliament Press Service/Andrii NesterenkoИнаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
Инаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Parliament Press Service/Andrii Nesterenko
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ксения Мельникова. Владимир Зеленский отправляется в Брюссель со "стратегией по возвращению Крыма". Это его первый зарубежный визит в статусе главы государства. Чего ждать от переговоров артиста, ставшего президентом, с лидерами Евросоюза и НАТО, выясняло РИА Новости.

В гости к европейцам

"На 4-5 июня запланированы встречи президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", — сообщили в пресс-службе главы государства.
В администрации пояснили, что Зеленский "проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для урегулирования конфликта на Донбассе, а также обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах в стране".
Новый президент Украины также везет некую стратегию по возвращению Крыма, которая сейчас разрабатывается в Киеве. "Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут", — пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Темы, интересующие западных политиков, неизменны. Они ожидают от Киева комплексных преобразований, реальной борьбы с коррупцией, настаивают на выполнении Минских соглашений. Об этом Зеленскому сообщили главы МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, прилетавшие в Киев накануне. Вместе с Зеленским они обсуждали, как оживить минский процесс по урегулированию в Донбассе.
Дипломаты сообщили: встреча с украинским лидером была "чрезвычайно полезной и содержательной", что, по их мнению, "позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий". Помимо этого, главы МИД заверили Зеленского, что "Германия и Франция не сокращают свою поддержку Украине, а как раз наоборот".

Ставка на Порошенко

Сейчас западные лидеры активно зовут Зеленского в гости. Однако еще некоторое время назад такое радушие сложно было представить, ведь до выборов на Украине они явно давали понять, что поддерживают соперника Зеленского — президента Украины Петра Порошенко.
© AFP 2019 / Pool / Frank AugsteinПрезидент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствуют президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе. 20 марта 2019
Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствуют президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе. 20 марта 2019
© AFP 2019 / Pool / Frank Augstein
Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствуют президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе. 20 марта 2019
Незадолго до голосования тот посетил Брюссель с "неожиданным" визитом. Делегацию из Киева встречали три первых лица в ЕС: председатель Еврокомиссии, президент Европейского совета и глава Европейского парламента. Его также успели принять у себя президент Франции и канцлер Германии. Меркель потом критиковали в немецких СМИ за вмешательство в украинскую избирательную кампанию и поддержку одного из кандидатов.
За время предвыборной кампании Зеленский получил аудиенцию только у французского лидера. О готовности пообщаться в Елисейском дворце с новоиспеченным украинским коллегой он заявил и сейчас. Макрон, по его словам, также готов провести встречу в "нормандском формате", когда "для этого будут созданы политические условия".
Меркель, ранее не пожелавшая встречаться с молодым политиком, одной из первых поздравила Зеленского с победой во втором туре выборов. Тогда канцлер пообещала "активно помогать стране-союзнику в проведении реформ", добавив, что Германия "готова поддерживать украинское право на суверенитет и территориальную целостность страны".

Пресса напоминает о прошлом

Пока западные политики знакомятся с новым украинским лидером, европейские СМИ пишут о нем с определенной долей иронии: во время предвыборной кампании команду Зеленского критиковали за "нереалистичные обещания", уверяя, что "стабильность", которую олицетворяет Порошенко, куда лучше "приключений", которых можно ждать в случае победы его соперника.
Зеленскому указывали на отсутствие политического опыта и нежелание общаться с журналистами, сравнивали с Дональдом Трампом и упрекали в том, что русский он знает намного лучше украинского.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
После инаугурации ситуация не особо изменилась: СМИ по-прежнему продолжают отзываться о бывшем шоумене со скепсисом. Немецкие и французские газеты, например, в каждой статье напоминают, что Зеленский — вчерашний комик. В одной из недавних публикаций газета Le Monde назвала украинского лидера "популистом высокого полета".

Непростые отношения с США

Американская пресса в этом отношении более сдержанна. Две темы, заслужившие первые полосы газет, — полученное от Трампа приглашение президента Украины в Белый дом и скандал, разгоревшийся вокруг Рудольфа Джулиани, адвоката американского лидера.
Из-за Джулиани возникла напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Поначалу юрист Трампа собирался с визитом в Киев, заявляя, что "хочет убедить украинские власти начать расследование, связанное с вмешательством России в президентские выборы в США, а также с информацией о том, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена работал в украинской газовой компании Burisma Holdings", которую впоследствии заподозрили в отмывании денег. Газета The New York Times проводила параллель между этой поездкой и предстоящими в 2020 году выборами президента США, где одним из соперников Трампа может стать Джо Байден.
Сам Зеленский о готовящемся визите узнал из СМИ. Однако встреча так и не состоялась. В последний момент Джулиани передумал лететь в Киев, заявив, что там "он встретит врагов президента США", а также — что в окружении Зеленского есть люди, симпатизирующие Демократической партии.
На этом выпады американского адвоката не закончились: он назвал "суперопасным" олигарха Игоря Коломойского и призвал Зеленского арестовать бизнесмена за якобы имевшие место угрозы его клиентам, американо-украинским предпринимателям. Критике подверглись и кадровые решения нового украинского лидера. В частности, назначение Андрея Богдана, адвоката Коломойского, новым главой администрации президента.
© AP Photo / Evan Vucci, FileРудольф Джулиани и Дональд Трамп в продуктовом магазине. 10 октября 2016 года
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп в продуктовом магазине. 10 октября 2016 года
© AP Photo / Evan Vucci, File
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп в продуктовом магазине. 10 октября 2016 года
В команде Зеленского к возможному американскому расследованию на территории Украины отнеслись довольно осторожно. "Это определенно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше", — заявили изданию The Washington Post в администрации украинского президента, добавив, что Зеленский намерен "исключить любое политическое давление на украинских правоохранителей в интересах Белого дома".

Почему именно в Брюссель

Отправится ли в итоге Зеленский с визитом в Вашингтон или нет, пока неясно. Известно только, что после Брюсселя президента Украины ждут в Берлине, а потом в Оттаве.
Предыдущий глава государства Петр Порошенко также вначале посетил Европу. В июне 2014 года политик выступил перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге, а после отправился в Брюссель на торжественное подписание экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Считается, что по первому официальному визиту новоиспеченного главы государства или правительства можно судить, какой внешнеполитический курс выбирает страна. Первая поездка в Брюссель демонстрирует курс на евроинтеграцию, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
"Это очень важный визит, поскольку Зеленский — человек новый, он не связан с украинским политическим истеблишментом, который в Брюсселе хорошо знают. В ЕС чувствовалась усталость от Порошенко, от медлительности, непоследовательности проводимых их реформ, отсутствия явных результатов в борьбе с коррупцией. Зеленскому важно показать, что, хотя он в целом и продолжает курс своего предшественника, он будет делать это совершенно по-другому, более эффективно, более поступательно. Но при этом не стоит ждать от визита каких-то судьбоносных решений, он скорее ознакомительный", — сообщил эксперт РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодсчет голосов в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе
Подсчет голосов в штаб-квартире Европпарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Подсчет голосов в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе
По мнению политолога, первая официальная зарубежная поездка нацелена на формирование имиджа украинского президента. "Это выход в свет, своего рода пиар-ход. За этим визитом будут следить все: и на Украине, и на Западе. В Раде будут искать какие-либо проколы, недоработки Зеленского, чтобы подвергнуть его критике. Политические силы в Европе также будут по-разному оценивать этот диалог", — уверен Кортунов.
Впрочем, в самом Евросоюзе сейчас немного не до визита Зеленского — в европейских политических институтах идет масштабная кадровая ротация и жесткая подковерная борьба за ключевые посты в ЕС. "Уходит Юнкер, по всей видимости, уйдет Могерини — те люди, которые вели украинскую тематику. Кто придет, неизвестно. Зеленскому необходимо сильно потрудиться, чтобы сохранить интерес Брюсселя к Украине. Помимо выборов в Европарламент, есть еще незавершенный Brexit, разногласия между старой и новой Европой и многое другое", — заключил собеседник РИА Новости.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хоть готовьте, хоть не готовьте, но Крым - наш, Российский!
4 июня, 11:00
РПРостовский Папа
4120004
Пока на украине не возобладает пророссийское мышление и настроение, не избавятся от профашистской идеалогии и самих бандеровцев ничего путного в стране НЕ ПРОИЗОЙДЁТ. Какой бы президент не был. Эта чехарда вна украине ещё сто лет будет - психические расстройства быстро не лечатся !!! Так что можно смело плюнуть на все эти украинские "новости" и заниматься своей жизнью.
4 июня, 10:50
Nikki 56
3410006
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