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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

5 июня: отдание праздника Пасхи

10:00
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Религиозные праздники 5 июня
Отдание праздника Пасхи
В православной церкви "отдание" — это последний день многодневного великого праздника. Понятие "отдания праздника" встречается еще в Ветхом Завете: "В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника; никакой работы не работайте; и приносите всесожжение…" (Чис. 29636-39)
В христианской традиции отдание праздника – это повторное воспоминание о событии праздника. В раннехристианские времена его совершали строго на 8‑й день — при императоре Константине Великом были устроены восьмидневные празднования при освящении базилик в Иерусалиме и Тире, и по этому образцу стали отмечать ежегодные церковные праздники. Первыми — еще в IV веке — стали Пасха, Троица (Пятидесятница) и, на Востоке, Богоявление, а потом и Рождество Христово.
Отдание Пасхи совершается в среду 6-й недели после праздника – в этот день заканчивается 40-дневное празднование Воскресения Христова, потому что воскресший Спаситель 40 дней был на земле и являлся ученикам и Богородице, и день отдания Пасхи был последним Его днем на земле.
В этот день верующие собираются в храме на торжественное богослужение, во время которого исполняются все молитвы и песнопения, которые поются в самый праздник. В этот день священнослужители облачаются не в красные, как в Светлое Христово Воскресение и все последующие дни, а в белые облачения и во время богослужения стоят в центре храма. К вечерне, утрене и литургии верующих созывает торжественный колокольный трезвон, а службы начинаются со свечами, кадилом и пением пасхальных песнопений, как в первый день Пасхи. Литургия завершается при открытых Царских вратах с пасхальными возгласами "Христос Воскресе!"
По традиции в этот день проходит последний пасхальный крестный ход, а Плащаницу, которая все время празднования Пасхи лежала в алтаре на престоле, после литургии священники переносят в "гробницу", где ей предстоит лежать до следующей Пасхи.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеПасха
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