5 июня: отдание праздника Пасхи

Отдание праздника Пасхи

В православной церкви "отдание" — это последний день многодневного великого праздника. Понятие "отдания праздника" встречается еще в Ветхом Завете: "В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника; никакой работы не работайте; и приносите всесожжение…" (Чис. 29636-39)

В христианской традиции отдание праздника – это повторное воспоминание о событии праздника. В раннехристианские времена его совершали строго на 8‑й день — при императоре Константине Великом были устроены восьмидневные празднования при освящении базилик в Иерусалиме и Тире, и по этому образцу стали отмечать ежегодные церковные праздники. Первыми — еще в IV веке — стали Пасха, Троица (Пятидесятница) и, на Востоке, Богоявление, а потом и Рождество Христово.

Отдание Пасхи совершается в среду 6-й недели после праздника – в этот день заканчивается 40-дневное празднование Воскресения Христова, потому что воскресший Спаситель 40 дней был на земле и являлся ученикам и Богородице, и день отдания Пасхи был последним Его днем на земле.

В этот день верующие собираются в храме на торжественное богослужение, во время которого исполняются все молитвы и песнопения, которые поются в самый праздник. В этот день священнослужители облачаются не в красные, как в Светлое Христово Воскресение и все последующие дни, а в белые облачения и во время богослужения стоят в центре храма. К вечерне, утрене и литургии верующих созывает торжественный колокольный трезвон, а службы начинаются со свечами, кадилом и пением пасхальных песнопений, как в первый день Пасхи. Литургия завершается при открытых Царских вратах с пасхальными возгласами "Христос Воскресе!"