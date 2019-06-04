Лучшие ученые: пора срочно забыть о "великой империи". Пока не поздно

Страна должна наконец очнуться. Она должна перестать жить своими имперскими иллюзиями. Должна начать ориентироваться на нормальные народы, смирившиеся с утратой величия и смотрящие в будущее. Страна должна осознать, что никакого возврата в имперский золотой век, оплаченный кровью и преступлениями, уже не будет. Пора "деколонизировать свое прошлое", чтобы жить дальше.

...Если вы думаете, что это цитата из российского СМИ, и ждете, что дальше там про необходимость отдать Крым Украине и признать отравление Скрипаля, чтобы нас простили и приняли в семью Нормальных Народов, — то нет.

Это из выступления британского историка-звезды Дэвида Олусоги в "Гардиан". Это сегодняшнюю Великобританию ее лучший ум призывает смириться и покаяться.

Два слова об авторе. Профессор Манчестерского университета Олусога — обладатель множества наград, "один из главных британских историков", создатель передач на государственной Би-Би-Си и телеперсона. К тому же он нигериец по папе, а это в современной Британии безусловно дает +100 очков к карме.

Выступление Олусоги приурочено к 75-летию открытия Второго фронта, но посвящено строго злободневности.

День высадки в Нормандии, известный в Британии как D-Day, вызывает у прогрессивной общественности в Британии ровно те же эмоции, какой вызывает День Победы у нашей прогрессивной общественности. Список претензий к празднику — тот же, с поправкой на страну.

Примерно так:

— Нам, британцам, предлагают праздновать в тот момент, когда мы находимся в состоянии явной деградации и Brexit.

— Нам предлагают праздновать миф, в котором мы, британцы, якобы сами победили Германию, с небольшой помощью американцев и русских.

— Этот миф о величии подпитывает наше нелепое представление о своей исключительности. Мы пытаемся спрятать за героическими мифами наше неприглядное прошлое — когда на короткий срок совпала наша, британская, морская мощь и промышленный потенциал, мы стали империей и начали грабить и обращать в рабство целые народы. И этим мифом мы пытаемся отгородиться от пугающего будущего.

— Посмотрите на Нидерланды, которые сумели смириться с тем, что их золотой век безвозвратно прошел. Нидерланды далеки от совершенства, но их народ, не то что наши реваншисты-"брекситеры", не мечтает о возрождении пиратского удалого духа, он признал реальность и живет дальше.

"Очнувшись от своих грез при помощи нюхательной соли реальности, Британия может начать деколонизацию нашей истории и нашего представления о себе. Британия может стать последней страной, которая покинет наконец Британскую империю", — заканчивает профессор воззвание к британцам.

...Что в этом интересно и актуально для нас.

Мы видим, что в разных странах набор Разрушителей Национальных Мифов — совершенно одинаковый. Эти разрушители, где бы они ни жили, твердят, что ключ к благополучию общества — в снижении его самооценки.

Мы привыкли тут у себя думать, что непрерывное жужжание: "Россия, покайся и пойми, как ты на самом деле ничтожна, осознай, что в прошлом у тебя кровь и грязь, а в будущем поражения и горе", — это пропаганда уныния, направленная персонально на нас.

На самом деле нет. Наши "покаятели" — лишь часть глобального идеологического движения. По всему миру прогрессивные умы при ученых степенях и с медийными именами занимаются лишением народов того, что делает их, собственно, народами. То есть их национальных легенд. Не то чтобы нам было жалко англичан, но наблюдать за их опытом крайне полезно.

Чужой пример поможет нам понять, зачем, собственно, активисты-разрушители "имперских мифов" делают то, что они делают.

На этот счет стоит послушать их самих. Например, куратор музейной коллекции Университетского лондонского колледжа Субхадра Дас пишет : "Деколонизация" прошлого (кстати, и г-жа Дас, и г-н Олусога выступают за возвращение экспонатов из британских музеев в Азию и Африку — туда, где они были безжалостно награблены. — Прим. ред.) — это просто инструмент. Инструмент "деколонизации общества" бывшей империи".

А что такое "деколонизированное" (то есть лишенное прежних легенд, героев и ролевых моделей) общество?

В чисто практическом смысле — это общество, где куда проще заменять элиты. То есть "задвигать" прежние, традиционные группы влияния и выдвигать новые (под которыми, по странному совпадению, Разрушители Национальных Мифов всегда понимают себя).

Эти новые элиты всегда позиционируются как миссионеры и посланцы грядущего. Они непременно торгуют неким смутным, но головокружительным "глобальным будущим", в котором все будет экологично, технократично, международно и недорого. Будущим, где можно будет жениться через Tinder и жить на безусловный базовый доход. Будущим, где вместо власти во дворцах и на лимузинах будут далекие безликие функционеры в каком-нибудь Брюсселе, а политику будут вырабатывать стильные активисты на международных ивентах.

Но для доступа к этому будущему что русские, что англичане должны отказаться от своих смешных имперских атавизмов и амбиций.

В Великобритании, где к концу века скучные белые англичане с их надоевшей имперской элитой станут меньшинством , надоевшую элиту усиленно призывают не тормозить и уже сейчас сдавать полномочия ярким и глобально ориентированным "британцам 2.0". Тем более что они говорят от имени народа будущего, от имени всех "недопредставленных" меньшинств — расовых, этнических и гендерных.

У нас боевых меньшинств, от имени которых можно рушить мифы, нет. Но это не препятствие. Ведь вместо них в России имеется родная, очень громкая и медийно активная прослойка "не попавших в бояре" или "выпавших из боярства". То есть людей со вполне элитными амбициями, но не сложившимися элитными биографиями.

Будучи в основном наследниками советской технической и гуманитарной интеллигенции, эти люди безошибочно опознают друг друга по паролю "в этой стране нет социальных лифтов" и отзыву "произошла узурпация власти чиновно-церковными и силовыми кланами". Поскольку стране, которой заправляют вороватые кланы, от будущего ждать нечего, то "национальной идентичностью" этого нашего маленького квазинарода является радикальное уныние.

Эта унылая идентичность исправно и регулярно укрепляется в нем скандалами вокруг чиновников, священников или генералов. Все же, что противоречит исходной установке на катастрофу, обесценивается до нуля с помощью пары презрительных реплик. Например: "Новый истребитель? А в Дзержинске цеха взрываются и ракеты падают". "В Крыму растет экономика? Подкармливают местных люмпенов за счет наших налогов". И так далее.

Так вот: в представлении этого активного унылого меньшинства фундаментом нефтегазово-ядерной вороватой стабильности в Российской Федерации является как раз величественный и героический миф о России, скармливаемый (именно "скармливаемый") россиянам верхушкой. Все эти "Арматы" и Су-57, все эти операции в сириях и крымы, строительство церквей и "Бессмертный полк" — тот самый защитный мифологический слой, через который не могут пробиться к власти нормальные инноваторы, социологи, урбанисты и креативные кадры.

Поэтому этот мифологический слой надо оборжать, дискредитировать и вообще сделать неприличным для всякого культурного человека ("деколонизировать общество", говоря в британских терминах). Пока он есть, сменить надоевшую элиту трудно, потому что с ее "цивилизационным мифом" конкурировать может только другой смысловой проект. А его у рыцарей уныния нет и не предвидится.

Поэтому у нас юные телеперсоны в 2019-м году от Рождества Христова раскрывают аудитории ужасы Колымы. Поэтому люди, которых никто не принуждает ни во что верить, огненно иронизируют над церковью. Поэтому эсэмэмщики с активной гражданской позицией заранее поклоняются Шестидесяти Спутникам Маска, в небесах просиявшим, — и искренне радуются, когда что-нибудь не взлетает у "Роскосмоса".