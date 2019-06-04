Атрофировавшийся суверенитет как причина неудачи затеи Токио с Москвой

Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", Токио. 30 мая 2019

СМИ Японии сообщают : правительство страны отказалось от идеи заключения рамочного соглашения с Россией по мирному договору, что планировалось сделать на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в конце июня.

По сути, таков главный итог состоявшейся на минувшей неделе в Токио встречи в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии.

Позиция изменилась из-за так и не преодоленных разногласий по ряду ключевых моментов. В рамочном соглашении Токио хотел подтвердить приверженность обеих стран декларации 1956 года, в которой Москва выразила готовность передать Японии два из четырех спорных островов (Шикотан и Хабомаи). Кроме того, в документ предполагалось заложить основу для продолжения диалога о территориальной принадлежности двух других островов (Итуруп и Кунашир).

Но очевидно, результаты переговоров с Лавровым и Шойгу разочаровали японских партнеров. Если Токио акцентирует внимание на том, что "вы нам в декларации обещали два острова", Москва безмятежно напоминает: главное в декларации — признание Японией российского (тогда советского) суверенитета над островами, а это для японцев неприемлемо.

Впрочем, и переговоры, и журналистский инсайд просто подтвердили уже свершившийся факт. Знаковым стал выход в апреле ежегодной "Синей книги по дипломатии" МИД Японии, излагающей внешнюю политику страны в концентрированном виде. В издании этого года традиционную формулировку "возвращение северных территорий" заменили куда более обтекаемой "работой над разрешением спора и заключением мирного договора с Россией". Практически всеми, включая правые круги японского общества, это было истолковано как уступка и ослабление жесткой и напористой позиции, которую демонстрировал Токио в предыдущие месяцы.

Тем самым можно считать окончательно закрытой недавнюю историю, когда японская сторона позволила себя ряд довольно странных шагов и заявлений, создававших впечатление, что вопрос передачи Курильских островов практически решен и станет фактом в ближайшее время. В конце концов это вызвало жесткую ответную реакцию Москвы, причем не только на словах. На Курилах ВЦИОМ провел фронтальный опрос жителей, продемонстрировавший, что отказ России от этой территории неприемлем для 96 процентов местного населения.

В ходе нынешнего визита Сергей Лавров вернулся к этой теме, вновь дав весьма резкую — по дипломатическим меркам — отповедь Токио, попросив "соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение".

Как бы то ни было, ставка Токио на молниеносный блицкриг с агрессивным публичным навязыванием Москве неприемлемых позиций не сыграла. Более того, Япония ныне вынуждена расплачиваться за непродуманные действия, в итоге откатившись в вопросе территориального спора с Россией далеко назад и растеряв львиную долю достижений многих лет кропотливой работы своей дипломатии.

Вместо этого теперь японская сторона вынуждена принимать повестку, которую продвигает Москва, и дело не только в неудаче с курильской темой.

В январе было зафиксировано резкое (на 40 процентов) сокращение Японией закупок российской нефти. Эксперты дружно связали это со стремлением Токио надавить на Кремль и, может быть, даже наказать за несговорчивость по территориальному вопросу. Однако надолго японских партнеров не хватило, и уже, например, в апреле нефтяной импорт из России вырос — на 62,7 процента относительно того же месяца прошлого года, достигнув самых высоких показателей с июля 2017-го.

Подобные метания не добавляют веса никакому государству. Если уж взялся использовать экономические рычаги в политике, доводи дело до конца, а шараханья из стороны в сторону способствуют только потере лица и позиционированию себя как слабого партнера, не держащего удар и не готового настаивать на своем.

В результате ожидается, что 29 июня на запланированной встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ основными станут вопросы экономического сотрудничества двух стран, в том числе совместная хозяйственная деятельность на Курилах. Кроме того, национальные лидеры явно затронут только что озвученную инициативу Москвы о безвизовом режиме. Впрочем, у японского руководства будет тут удобный повод до некоторой степени компенсировать удар по гордости, "замылив" российское предложение по безвизу.

В целом же случившееся обострение не повлияет принципиально на российско-японские отношения, которые продолжают развиваться в привычном русле, — слишком уж важны они для обеих сторон.

Однако глобальный итог произошедшей истории это ничуть не изменит.

Урезанный суверенитет и вассальное положение страны в конечном счете печальным образом сказывается на ее способности защищать и продвигать национальные интересы — даже при поддержке и прикрытии сверхдержавного сюзерена.