Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане превысило тридцать

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения? говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 14 погибших, Комитет врачей Судана - о восьми погибших, 60 пострадавших.
"Число жертв бойни (рядом с - ред.) генеральным командованием, которую устроил военный совет сегодня (в понедельник - ред.) превысило 30 человек", - говорится в заявлении в Twitter.
Согласно документу, сотни человек получили ранения.