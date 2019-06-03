Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане превысило тридцать

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения? говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.

"Число жертв бойни (рядом с - ред.) генеральным командованием, которую устроил военный совет сегодня (в понедельник - ред.) превысило 30 человек", - говорится в заявлении в Twitter.