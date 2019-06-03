СК проводит проверку из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Нижегородской области после появления в СМИ информации об отказе в отдыхе на турбазе детям с ВИЧ-инфекцией, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. Как сообщила РИА Новости руководитель благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ.