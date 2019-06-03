В Тамбовской области открылись два корпуса психоневрологического интерната

ТАМБОВ, 3 июн - РИА Новости. Два новых корпуса психоневрологического интерната №3, рассчитанные на 189 мест, открылись в понедельник в посёлке Зелёный Моршанского района Тамбовской области; в церемонии принял участие глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Строительство одного и реконструкция еще одного корпуса интерната началась в 2017 году, стоимость работ превысила 247 миллионов рублей. Из них более 173 миллионов рублей выделены Пенсионным фондом России, около 74 миллионов рублей – бюджетом Тамбовской области.

"Тамбовская область выполнила федеральное поручение, ликвидировав очередь в стационарные учреждения социального обслуживания населения региона. Мощность объекта – 189 койко-мест, а по состоянию на 31 мая, очередь в психоневрологические интернаты в регионе составляла 160 человек", - сказал представитель пресс-службы.

В новых корпусах - комнаты на несколько человек, холлы для групповых занятий по арт-терапии, гарденотерапии, буфетная, мини-прачечная, душевые и туалетные комнаты. На территории интерната в специальном загоне живут козы и утки – здесь проводятся занятия по зоотерапии.

Ввод в эксплуатацию корпуса №3 позволит реализовать новую технологию оказания услуг по сопровождаемому проживанию граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями.

"Здесь созданы совершенно новые условия для людей, которые нуждаются в психоневрологической помощи, и не только для комфортного проживания, но и для социализации", - приводит пресс-служба слова Никитина.