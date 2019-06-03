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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области открылись два корпуса психоневрологического интерната

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкРека Цна в городе Тамбов
Река Цна в городе Тамбов
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 3 июн - РИА Новости. Два новых корпуса психоневрологического интерната №3, рассчитанные на 189 мест, открылись в понедельник в посёлке Зелёный Моршанского района Тамбовской области; в церемонии принял участие глава администрации региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство одного и реконструкция еще одного корпуса интерната началась в 2017 году, стоимость работ превысила 247 миллионов рублей. Из них более 173 миллионов рублей выделены Пенсионным фондом России, около 74 миллионов рублей – бюджетом Тамбовской области.

"Тамбовская область выполнила федеральное поручение, ликвидировав очередь в стационарные учреждения социального обслуживания населения региона. Мощность объекта – 189 койко-мест, а по состоянию на 31 мая, очередь в психоневрологические интернаты в регионе составляла 160 человек", - сказал представитель пресс-службы.

В новых корпусах - комнаты на несколько человек, холлы для групповых занятий по арт-терапии, гарденотерапии, буфетная, мини-прачечная, душевые и туалетные комнаты. На территории интерната в специальном загоне живут козы и утки – здесь проводятся занятия по зоотерапии.
Ввод в эксплуатацию корпуса №3 позволит реализовать новую технологию оказания услуг по сопровождаемому проживанию граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями.
"Здесь созданы совершенно новые условия для людей, которые нуждаются в психоневрологической помощи, и не только для комфортного проживания, но и для социализации", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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В пресс-службе добавили, что большое внимание при внедрении технологии сопровождаемого проживания граждан будет уделяться трудоустройству инвалидов. В частности, рассматривается возможность приобретения оборудования для производства бахил для дальнейшей поставки в аптечные сети и учреждения здравоохранения области. Планируется закупка оборудования для производства резных свечей.
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