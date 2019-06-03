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РИА Новости

В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере

Вчера, 20:21
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МОСКВА/УФА, 3 июн - РИА Новости. Мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере в Бирском районе Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего мальчика по признакам преступления "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
В СУСК по Башкирии добавили, что следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря.
Специалисты в ходе расследования уголовного дела намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц и других работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении на территории детского лагеря.
31 мая, 19:20
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