В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере

МОСКВА/УФА, 3 июн - РИА Новости. Мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере в Бирском районе Башкирии, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего мальчика по признакам преступления "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

В СУСК по Башкирии добавили, что следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря.