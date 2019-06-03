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РИА Новости
Новости Подмосковья

Ураза‐байрам отметят на 47 площадках в Московской области

Вчера, 20:12
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© РИА Новости / Александр КряжевВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама пройдут на 47 площадках Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.
По словам председателя Духовного управления мусульман Московской области муфтия Рушана хазрат Аббясова, данный праздник означает окончание поста, шедшего в течение месяца.
Аббясов отметил, что мусульманские общины Московской области и муниципальные власти уже проделали большую подготовительную работу. Он также поблагодарил областное правительство, Главное управление соцкоммуникаций области и правоохранительные органы за оперативную, работу по организации площадок для проведения праздничных молитв.
По словам Ирины Плещевой, площадки оборудуют всем необходимым для проведения праздничного богослужения. Кроме того, будут обеспечены медсопровождение и безопасность для верующих. Ожидаемое количество участников составит более 110 тысяч человек.
Мусульманские организации Подмосковья принимают активное участие в выполнении государственной национальной политики нашей страны. Они ведут работу по патриотическому воспитанию молодежи. Каждый год проводится турнир по мини-футболу среди мусульманских общин на День Победы.
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